Alt-Aufklärer Günter Wallraff und sein Team vom Kölner Privatsender RTL stießen mit einer Undercover-Reportage aus deutschen Psychiatrien auf großes Interesse. (TVNOW)

Die neue Undercover-Reportage des RTL-Formats „Team Wallraff“ sorgte am Montagabend mit dem Thema „Hinter geschlossenen Türen - Undercover in Psychiatrien und Jugendhilfe“ für gehörigen Wirbel - und für exzellente Quoten. Bei der vom Privatsender anvisierten Gruppe der 14-bis 59-jährigen Zuschauer kam das etwa zweistündige Format auf einen Marktanteil von 13 Prozent, durchschnittlich 2,74 Millionen sahen die Reportage, die in mehreren psychiatrischen Einrichtungen Missstände bei der Betreuung und Behandlung von Bewohnern dokumentierte.

Mehr als ein Jahr dauerten die Dreharbeiten des Reporter-Teams um Günter Wallraff, das verzweifelte und traumatisierte Menschen in verschiedenen Einrichtungen beobachtete, in denen das Personal oft an seine Grenzen kommt. Die Undercover-Reporter dokumentieren mehrfach Fälle von Überbelegung. Betroffene mussten - auch aus disziplinarischen Gründen - auf dem Flur schlafen. Anderen Patienten wurden gegen ihren Willen heimlich Medikamente verabreicht. Auch die rechtlich zweifelhafte Methode der Fixierung von Patienten konnte dokumentiert werden. In einer Klinik äußerten Betreuer den Verdacht, dass alte Menschen zum Teil mit möglicherweise falscher Diagnose - auch aus finanziellen Gründen - festgehalten werden. In einer Jugendhilfeeinrichtung fand sich ein sogenannter Deeskalationsraum, in den Bewohner scheinbar weggesperrt und nicht wie vorgeschrieben betreut wurden.

Psychische Erkrankungen sind statistisch betrachtet der zweithäufigste Grund in Deutschland, warum sich Arbeitnehmer krankschreiben lassen. (TVNOW)

Laut RTL wurde die Redaktion von „Team Wallraff“, das seit Juni 2013 sendet, nie zuvor im Vorfeld einer Sendung mit so vielen Abmahnungen und juristischen Androhungen überzogen, um die Ausstrahlung einer Reportage zu verhindern. Die Rechtsabteilung des Kölner Senders zählte bis zum Mittag des Ausstrahlungstages 26 Eingaben.