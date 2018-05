Alles beim Alten: Spock (Zachary Quinto, links) und Kirk (Chris Pine) wollen in witzigen Wortduellen die Vorzüge von Hirn und Herz ergründen. (ProSieben / Paramount Pictures / Zade Rosenthal)

Die Bäume leuchten knallig rot im Sonnenlicht, die Enterprise wurde auf dem Meeresboden geparkt, während Spock (Zachary Quinto) von einem Shuttle aus den fremden Planeten vor der Vernichtung bewahren will und Captain Kirk (Chris Pine) so ziemlich jede Sternenflottenregel bricht. Zumindest am Anfang ist„Star Trek: Into Darkness“ (2013) einfach nur ein „Star Trek“-Film: mit unbekannten Lebensformen, einem aussichtslosen Himmelfahrtskommando und dem üblichen Schlagabtausch zwischen Hirn (Spock) und Bauch (Kirk). Doch diese nostalgischen Momente sind nicht von Dauer: Regisseur J.J. Abrams steuert das Flaggschiff der Sternenflotte ziemlich schnell in eine zeitgemäße Filmwelt - mit Benedict Cumberbatch („Sherlock“) als unbezwingbar erscheinendem Antagonisten. ProSieben zeigt das Werk von 2013 nun in der Wiederholung zur Primetime.