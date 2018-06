Bunte Drops und lustige Bärchen mit Vitaminen: Nahrungsergänzungsmittel für Kinder machen einen nützlichen und harmlosen Eindruck, sollen die Abwehrkräfte stärken oder die Konzentrationsfähigkeit erhöhen. Jedes zehnte Kind bekommt täglich Nahrungsergänzungsmittel oder mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Lebensmittel, einige sogar beides. Getrieben durch die Werbung der Hersteller, sind Eltern offenbar schnell in Sorge, dass der Nachwuchs zu wenig Nährstoffe aufnimmt, kränkelt oder in der Schule nicht mitkommt.

Was ist dran an den Versprechungen der Nahrungsergänzungsmittel? Die Verbraucherzentralen haben 26 Nahrungsergänzungen auf Zusammensetzung und Werbeaussagen geprüft. Unser Marktcheck belegt die Nachteile von Nahrungsergänzungsmitteln für diese junge Zielgruppe. Das Ergebnis: Die Produkte sind meist zu hoch dosiert, was zu unerwünschten Wirkungen führen kann. Außerdem sind sie schlichtweg überflüssig und häufig sehr teuer.

Bei 85 Prozent der Produkte lag mindestens eines der Vitamine oder Mineralstoffe über dem Referenzwert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für vier- bis siebenjährige Kinder. Mehr als die Hälfte der Produkte überschritt sogar die vom Bundesinstitut für Risikobewertung vorgeschlagenen Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln, oder sie lagen an der Grenze. Das ist besonders kritisch, denn diese Höchstmengen sind für Personen ab 15 Jahren vorgesehen. Vor allem Produkte in Form von Bonbons oder Bärchen bergen die Gefahr, mit Süßigkeiten verwechselt und in größeren Mengen verzehrt zu werden. Außerdem schlagen die Nahrungsergänzungsmittel des Marktchecks mit bis zu 500 Euro pro Kind im Jahr zu Buche – ohne erwiesenen Nutzen.

Die gesundheitsbezogenen Angaben auf den Verpackungen waren zwar überwiegend zulässig. Dennoch vermitteln sie oft ein falsches Bild: Denn eine übermäßige Zufuhr von Nährstoffen führt nicht zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit oder Gehirnfunktion.

Deshalb fordern wir, dass der Gesetzgeber erstens verbindliche Höchstmengen für Nährstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln festlegt und dabei die spezifischen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt. Zweitens müssen Eltern besser über Risiken aufgeklärt werden, die durch die Aufnahme von Nahrungsergänzungsmitteln auftreten können. Kinder benötigen in der Regel keine Nahrungsergänzungen. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung an der frischen Luft sind und bleiben die besten Voraussetzungen für eine gute Entwicklung von Kindern und Heranwachsenden.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist seit 2016 Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. Zuvor war die 40-jährige Wirtschaftsjuristin Bereichsleiterin in der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.