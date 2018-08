Massen von Monstern in "Diablo 3" niedermetzeln - das gibt's bald auch auf der Nintendo Switch: der "Eternal Collection" sei Dank. (Blizzard / Nintendo)

Vor circa zwei Wochen sorgte ein Video mit Blizzards Community-Managerin Brandy Camel für Aufsehen. Darin war die Rede von mehreren „Diablo“-Titeln, die sich derzeit beim Hersteller in Entwicklung befinden sollen.

Jetzt hat Nintendo in einem Video zumindest eines dieser Projekte offiziell bestätigt: Unter dem Titel „Diablo 3: Eternal Collection“ wird es das Action-Rollenspiel noch dieses Jahr auf die Switch schaffen. Neben dem Basis-Spiel bringt das Paket die beiden Erweiterungen „Reaper of Souls“ und „Rise of the Necromancer“, exklusiv enthalten sind ein Rüstungsset im Look von „Zelda“-Fiesling Ganondorf, ein Triforce-Porträtrahmen, ein Haustier-Hühnchen sowie die kosmetischen Flügel „Echoes of the Mask“. Außer dem obligatorischen Multiplayer-Modus für das Zusammenspiel via Internet kommt die Switch-Fassung des Action-Rollenspiels mit einem Couch-Koop, der bis zu vier „Diablo“-Begeisterten lokales Miteinander gestattet.

Wie auf PC, PS4 und Xbox One bitten auch auf der Switch kolossale Boss-Brocken zum Echtzeit-Kampf. Wem das Scharmützel alleine zu hart wird, der... (Blizzard / Nintendo)

In den USA soll die „Eternal Collection“ für 60 Dollar erscheinen, bei uns wird man demnach wohl um die 60 Euro dafür aufrufen. Wer auf die neuen Extras, „Rise of the Necromancer“ und das Switch-typische Mobilitäts-Feature verzichten kann, bekommt „Diablo 3: Reaper of Souls“ für PS4 und Xbox One derzeit für unter 20 Euro - zumindest in der physischen Verkaufsversion. Beide Fassungen wurden Ende 2014 veröffentlicht, das wegen seines anfänglichen Internet-Zwangs harsch kritisierte PC-Original erschien im Mai 2012. 2013 folgten zunächst Umsetzungen für PS3 und Xbox 360. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters dürfte „Diablo 3“ auch auf der vergleichsweise Performance-schwachen Switch ohne nennenswerte Abstriche ruckelfrei laufen.

Welche anderen „Diablo“-bezogenen Projekte sich hinter der jüngsten Ankündigung von Blizzard sonst noch verbergen, ist unbekannt.