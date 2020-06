Ist immer noch nicht zum finalen Release abgehoben: Chris Roberts ehrgeiziges SciFi-Megaprojekt "Star Citizen" dreht nach wie vor Alpha-Runden durch den Multiplayer-Kosmos. (RSI)

Seit 2013 schmort das von „Wing Commander“-Erfinder Chris Roberts ersonnene Weltraum-Spektakel „Star Citizen“ nun schon in der Entwicklungs-Hölle. Das Besondere daran: Die Mischung aus Multiplayer-Universum und Singleplayer-Space-Opera wird nicht von einem großen Publisher finanziert, sondern von mittlerweile 2,7 Millionen Fans.

Die haben über den Zeitraum von fast sieben Jahren durchschnittlich 110 US-Dollar pro Kopf in das Ausnahme-Spiel investiert - entweder in Form direkter Spenden über die Seite von Roberts Firmen Cloud Imperium Games und Roberts Space Industries oder durch den Kauf von Premium-Raumschiffen, die mitunter mehrere Tausend Dollar kosten.

300 Millionen Dollar schweres Fan-Projekt

In Summe hat „Star Citizen“ jetzt die rekordverdächtige Budget-Marke von 300 Millionen Dollar geknackt - und ist damit sogar teurer als Rockstars Milliarden-Hit „GTA 5“. Zum Vergleich: Das bis heute erfolgreiche Gangster-Epos hat in der Produktion 285 Millionen Dollar verschlungen.

Zugegeben: Inzwischen gibt es reichlich Spiele, deren Entwicklung noch teurer war. Darunter zum Beispiel das ebenfalls von Rockstar entwickelte und publizierte „Red Dead Redemption 2“, das angeblich eine halbe Milliarde Dollar gekostet hat, sowie PS4-exklusive Schwergewichte wie das jüngste „The Last of Us 2“, „God of War“ oder „Uncharted 4“, die ebenfalls die 300-Millionen-Schallmauer durchbrochen haben sollen. Dennoch: Für ein Fan-finanziertes Projekt wie „Star Citizen“ ist diese Summe unglaublich.

Obwohl der offizielle Veröffentlichungstermin für „Star Citizen“ noch immer in den Sternen steht, ist zumindest die MMO-ähnliche Multiplayer-Variante des SciFi-Universums spielbar: Aktuell befindet sich Roberts PC-exklusives Weltraum-Epos an dieser Stelle im Alpha-Stadium, lässt damit aber bereits so manchen fertigen Nebenbuhler kosmischen Staub fressen - vor allem in technischer Hinsicht. Die mit prominenten Stars wie Mark Hamill besetzte Singleplayer-Auskopplung mit dem Untertitel „Squadron 42“ sollte eigentlich längst zum Jungfernflug abheben, befindet sich aber noch immer im Weltraum-Dock.