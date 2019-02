Die Campinsassen gaben alles. Tanja (links) nahm 12,4 Kilo ab – so viel wie keine andere Frau. Für Linda (rechts) reichte es nicht: "nur" 6,7 Kilo weniger – sie musste als erste das Camp verlassen (SAT.1 / Enrique Cano)

Die erste Schinder-Woche im andalusischen Abspeckcamp von „The Biggest Loser“ (SAT.1) brachte sensationelle Ergebnisse: Die 18 Kandidaten der Jubiläumsstaffel nahmen insgesamt 206,3 Kilogramm ab; so viel wiegt ein ausgewachsener Gorilla! Kandidat Mario (39) schoss den Vogel ab: Der schwerste Mann im Camp (Startgewicht 196,1 Kilo) verlor 17,6 Kilo, eine ähnliche Leistung hat es in zehn Jahren „TBL“ nicht gegeben!

Beim Einzug ins fürs Jubiläum runderneuerte Camp (renovierte Zimmer und Kandidaten-Lounge, neuer Outdoor-Trainingspark, Whirlpool, Pool) schwelgten die Schwergewichte von „Team Pink“ (Trainerin: Mareike Spaleck) und „Team Patrol“ (Coach: Ramin Abtin) nur kurz ungetrübt im Luxus. „Wo ist der Haken?“, fragte sich jeder und Campchefin Christine Theiss rückte rasch mit der Antwort heraus: Die Kandidaten müssen sich den Erhalt des Luxus verdienen: Das Team, das in der ersten Woche weniger Gewicht (und damit auch ein Teammitglied) verliert, kann sich in der zweiten Woche den Pool abschminken.

Kandidat Mario (39) speckte in der ersten Camp-Woche 17,6 Kilo ab, die beste Abnehmleistung aller TBL-Zeiten! (SAT.1)

Nervenkrieg erreicht frühen Höhepunkt

Bis klar war, wer künftig den Gegnern neidvoll beim Planschen zuschauen darf, rann der Schweiß - und natürlich auch die Tränen - in Strömen. Das Versprechen von Coach Ramin, „Ich werde euch so hart rannehmen wie noch kein anderes Team zuvor“, blieb kein leeres. Er und Mareike („Erfolge werden mit Schweiß geschrieben!“) trieben ihre Schützlinge an deren Grenzen - und weit darüber hinaus. Körperlich und psychisch. „Mareike, ich brauch dich so sehr“, schluchzte Constanze (36) nach der ersten Trainingseinheit.

Camparzt Dr. Christian Westerkamp (links) erklärte den Übergewichten einiges über richtige Ernährung (SAT.1)

Auf der Waage erreichte der Nervenkrieg seinen Höhepunkt. Die Gewichtsabnahmen waren durchweg sehr gut, einige sensationell. Im Schnitt nahmen die Kandidaten 11,46 Kilo ab - unerreicht in den neun Staffeln zuvor. Bei den Männern war Mario (Team Pink) der Abspeckkoloss, bei den Frauen sorgte Tanja (38, Team Patrol) mit 12,4 verlorenen Kilos für das Highlight. Unter dem Motto „Jubel und Jammer“ wechselte die Führung der Teams beinahe mit jedem Kandidaten und stürzte auch die Trainer in ein nervenaufreibendes Wechselbad der Gefühle (Ramin: „Was geht denn hier ab?!“).

„Im Finale werde ich ein 'UHu' sein“

Pool, neuer Outdoor-Training-Park, renovierte Finka – die TBL-Kandidaten schwelgen im Luxus. Allerdings nicht lange ... (SAT.1 / Enrique Cano)

Am Ende gewann „Team Patrol“ das Wiegen mit einer Gewichtsabnahme von kulminiert 7,51 Prozent hauchdünn (Pink: 7,48 Prozent). Die erste Challenge, eine schweißtreibende Buddelarbeit am Strand bei 40 Grad Außentemperatur, hatte aber Team Pink gewonnen - und bekam 1,5 Bonuskilo gutgeschrieben. Diese wurden zum Zünglein an der Waage: Nach der Einrechnung hatte die Mareike-Crew 0,08 Prozent mehr Gewicht verloren. So machten die „Pink Panther“ die Gegner doch noch zu „Patrol Pussis“.

Die frustrierte Ramin-Truppe („Wir haben das Wiegen gewonnen und doch verloren!“) musste ein Teammitglied aussortieren. Linda (25), die mit 5,06 Prozent Gewichtsverlust die schwächste Leistung gebracht hatte (Ramin: „Sie konnte ihren Schweinehund nicht aussperren!“), musste das Camp verlassen. Sie tat es unter Tränen und mit einem Versprechen: „Im Finale werde ich ein 'UHu' sein und unter 100 Kilo wiegen!“