Es ist bestätigt: Disney produziert eine Spin-Off-Serie rund um den Kopfgeldjäger Boba Fett. Die Hauptrolle übernimmt Schauspieler Temuera Morrison. (2016 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Mit dem „Star Wars“-Spin-Off „The Mandalorian“ hat Disney bereits vielen Fans eine Freude bereitet. Nun steht schon die nächste Serie in den Startlöchern: Disney und die Produktionsfirma Lucasfilm bestätigten offiziell, dass mit „The Book of Boba Fett“ eine Spin-Off-Serie rund um den Kopfgeldjäger Boba Fett aus dem „Star Wars“-Universum produziert wird.

Die Hauptrolle übernimmt Temuera Morrison, der bereits in „Star Wars: Episode II“ und „Star Wars: Episode III“ die Rolle von Jango Fett spielte. In „The Mandalorian“ verkörperte er dann erstmals dessen Klon und Ziehsohn Boba Fett. Eine weitere Rolle wird Ming-Na Wen spielen, die bereits in „The Mandalorian“ als Söldnerin Fennec Shand zu sehen war. Weitere Darsteller sind noch nicht bekannt.

Showrunner Jon Favreau bestätigte das neue Spin-Off außerdem in einem Interview in der Talkshow „Good Morning America“. Er werde gemeinsam mit Dave Filoni und Robert Rodriguez als ausführender Produzent fungieren. Die neue Spin-Off-Serie soll im Dezember 2021 auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney+ erscheinen. Gerüchten zufolge soll es sich bei „The Book of Boba Fett“ um eine Miniserie handeln.