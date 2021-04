Olivia Williams wird in der fünften Staffel von "The Crown" Camilla Parker Bowles verkörpern. (2018 FilmMagic/Michael Tran/Getty Images)

Ein weiteres Ensemblemitglied der kommenden fünften Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ steht fest: Die Engländerin Olivia Williams wird Camilla Parker Bowles, die heimliche Geliebte des britischen Thronfolgers Prinz Charles spielen, wie die „Daily Mail“ berichtet.

Die 52-Jährige wird damit in die Fußstapfen der kürzlich mit einem Drehbuch-Oscar ausgezeichneten Schauspielerin Emerald Fennell („Promising Young Woman“) treten. Diese hatte Camilla in der vergangenen dritten und vierten Staffel der Drama-Serie verkörpert. An ihrer Seite spielte bislang Josh O'Connor, der in der fünften Staffel durch Dominic West als Prinz von Wales ersetzt wird.

Er wird der neue Prinz Charles: Dominic West übernimmt ab Staffel 5 die Rolle des britischen Thronfolgers. (Karwai Tang/WireImage)

Williams begann ihre Schauspielkarriere am Theater, als Teil der berühmten Royal Shakespeare Company in Shakespeares Geburtsstadt Stratford-upon-Avon und London. Ihr Filmdebüt gab die gebürtige Londonerin 1997 in dem Science-Fiction-Film „Postman“ (1997). Seither war sie immer wieder in Hollywood-Filmen wie „The Sixth Sense“ (1999), „X-Men: Der letzte Widerstand“ (2006) oder dem diesjährigen Oscar-Gewinner „The Father“ mit der bisherigen Darstellerin der Queen, Olivia Coleman zu sehen.

Cast für Staffel fünf fast komplett

Sie ist die neue Lady Diana: Elizabeth Debicki, unter anderem bekannt durch den Nolan-Thriller "Tenet", übernimmt die Rolle der prominenten und früh verstorbenen Prinzessin. (2020 Johnny Louis/Johnny Louis)

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel „The Crown“ sollen im Juli beginnen. Im Zentrum der Handlung sollen die letzten Jahre der Beziehung zwischen Lady Di und Prinz Charles bis zu Dianas Tod im Jahr 1997 stehen. Neben Williams und West stehen bereits weitere Ensemblemitglieder fest: Imelda Staunton („Harry Potter und der Feuerkelch“, „Downton Abbey“) wird fortan die Rolle der Queen übernehmen. Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“) mimt künftig den Herzog von Edinburgh, Prinz Philip (bislang dargestellt von Tobias Menzies). Lesley Manville („Der seidene Faden“) spielt Prinzessin Margaret und Elizabeth Debicki („Tenet“) die als „Königin der Herzen“ bekannte Prinzessin Diana.