Tausende Fans werden auch dieses Jahr erwartet, wenn die Musik-Show "The Dome" bei RTL II in eine neue Runde geht. Das Musikevent findet am 31. Oktober in der Kölner Lanxess-Arena statt und verbindet Musik-Show mit Auftritten von Influencern und crossmedialen Strategien. (RTL II / Markus Nass)

Die Backstreet Boys waren da, ebenso Justin Timberlake mit NSYNC und auch Destiny's Child gaben sich einst die Ehre: Die Rede ist von der Musik-Show „The Dome“. Nachdem die Sendung sechs Jahre lang TV-Pause eingelegt hatte, holte sie RTL II im vergangenen Jahr aus der Mottenkiste und brachte eine Neuauflage auf die heimischen Bildschirme. An dem neuen Konzept - einer Mischung aus Musiksendung, Auftritten von Influencern und crossmedialen Verknüpfungen - will man laut RTL II auch in diesem Jahr festhalten. Wie der Sender bekanntgab, wird die diesjährige Aufzeichnung der Show am 31. Oktober in der Kölner Lanxess-Arena stattfinden.

Konkrete Informationen zum Line-Up sind derweil noch nicht bekannt. Nur so viel ist sicher: Einige bekannte Gesichter aus „Köln 50667“, „Berlin - Tag & Nacht“ und „Love Island“ werden sich am Roten Teppich unter die Musikprominenz mischen. Ob wie im vergangenen Jahr Giovanni Zarrella und das Influencer-Duo Lisa & Lena durch den Abend führen, wurde auch noch nicht verkündet.

Die TV-Ausstrahlung im vergangenen Jahr erreichte mit 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-jährigen Zuschauern und 13,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Frauen besonders in der jungen Zielgruppe zufriedenstellende Zahlen. Damals waren unter anderem Künstler wie Rea Garvey, Anne-Marie, Revolverheld und Alle Farben vertreten.