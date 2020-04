Als Metal-Engel feierte Bülent Ceylan bei der ersten Staffel von "The Masked Singer" Erfolge. Jetzt kehrt er zurück - diesmal als Mitglied des Rateteams. (ProSieben / Willi Weber)

Wenn Bülent Ceylan über „The Masked Singer“ spricht, gerät er in Schwärmen. Seine Teilnahme als „Engel“ bei der Auftaktstaffel der Gesangsshow im vergangenen Jahr sorgte für Schlagzeilen und veränderte sein Leben. Denn seither ist nicht nur der Comedian Bülent Ceylan gefragt. In seinen Live-Programmen darf er sich, dem Wunsch seiner Fans folgend, jetzt auch aus als Sänger beweisen. Darüber hinaus plant er drei Konzerte mit seiner Band Die Metal Angels, die für Juli vorgesehen sind.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise pausiert Ceylan derzeit mit seinem aktuellen Programm „Luschtobjekt“, doch als Gast im TV ist er weiterhin gefragt. Zum Neustart der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“ am Dienstag, 14. April, 20.15 Uhr, unterstützt er Ruth Moschner und Rea Garvey im Rate-Team. Ceylan: „Für mich ist 'The Masked Singer' eine absolut außergewöhnliche Show, die mir persönlich auch neue Möglichkeiten geboten hat: Ich singe die Lieder nun erfolgreich in meiner Show und stand mit Helene Fischer auf der Bühne.“

Noch ist offen, wer sich unter dem Hasenkostüm verbirgt. Bei den Fans derzeit noch im Kurs: Enie van de Meiklojkes, Martina Hill und Blümchen. (ProSieben / Willi Weber)

Die zweite Staffel der musikalischen Rateshow war zuletzt für zwei Wochen unterbrochen worden, nachdem drei Team-Mitglieder an Corona erkrankt waren. Jetzt entschied sich ProSieben für eine Neuaufnahme der Sendung, die weiterhin live, aber ohne Publikum ausgestrahlt wird. Sechs Teilnehmer sind noch nicht enttarnt. Offen ist also die Frage, welche Prominente sich unter dem Drachen, dem Chamäleon, dem Faultier, dem Hasen, dem Roboter und dem Wuschel verbergen. Drei weitere Folgen sind derzeit geplant, am 28. April fallen die letzten Masken, und das Publikum wählt den Sieger der zweiten Staffel. Matthias Opdenhövel führt durch die Show.