"Wie großartig sind bitte diese Kostüme wieder?!" - Matthias Opdenhövel freut sich sehr auf die neue "The Masked Singer"-Staffel. (ProSieben / Willi Weber)

Vielleicht kommt der Erfolg der Musikrateshow „The Masked Singer“ den Verantwortlichen von ProSieben inzwischen etwas surreal vor. Die ersten drei Masken, die vor der anstehenden vierten Show-Staffel nun enthüllt wurden, sind jedenfalls sicher nicht von dieser Welt. Auf die Fans des international erprobten Unterhaltungsformats warten ein Einhorn, ein Dinosaurier mit Zahnspange und - etwas ganz Eigenartiges - ein „Monstronaut“.

Letzteres Mischwesen ist angekündigt als ist „die erste Nachwuchs-Maske der Show“. Sie ist gewissermaßen die genetische Mixtur aus zwei äußerst beliebten Figuren aus vergangenen Staffeln, dem Astronauten (2019 verkörpert von Premierensieger Max Mutzke) und dem Monster, das belebt durch Boxerin Susi Kentikian einst das Herz von Moderator Matthias Opdenhövel eroberte. Mit 2,50 Meter Körpergröße und 1,60 Meter Armlänge ist das gemeinsame „Baby“ seiner prominenten Vorläufer jedoch ein echter Superlativ - mithin „die bisher größte Maske der Show“, wie es senderseitig heißt.

Im Einhorn steckt viel Handarbeit: "Der 2,50 Meter breite, überdimensionale Rüschenrock wurde aus 250 Metern Stoff gefertigt." (ProSieben / Willi Weber)

Matthias Opdenhövel: „Ich dachte, Monsterchen hatte nur Augen für mich“

Auch das Einhorn-Kostüm sprengt Rekorde - dazu ProSieben: „Der 2,50 Meter breite, überdimensionale Rüschenrock wurde aus 250 Metern Stoff gefertigt. Um die Rüschen in Handarbeit zu raffen, brauchten die Schneiderinnen allein 60 Stunden - das entspricht eineinhalb Wochen einerdurchschnittlichen Vollzeit-Arbeitsstelle.“ Hingucker beim Zahnspangen-Dino im Schlafanzug ist ein 70 Zentimeter großer Aufziehschlüssel. Was wohl passiert, wenn man daran dreht?

Der Monstronaut ist das bisher größte Kostüm bei "The Masked Singer". (ProSieben / Willi Weber)

Moderator Matthias Opdenhövel ist voller Vorfreude auf die womöglich niedlichste „The Masked Singer“-Runde bisher. „Wie großartig sind bitte diese Kostüme wieder?!“, lässt sich der 50-Jährige zitieren. Nur der „Monstronaut“ hätte ihn anfangs „ehrlicherweise geschockt“. Opdenhövel: „Ich dachte, Monsterchen hatte nur Augen für mich. Aber der Astronaut hat wohl als Gewinner auf dicke Hose gemacht. Ihr Baby ist allerdings sehr gelungen. Glückwunsch!“

„The Masked Singer“: Staffel 4 beginnt am 16. Februar

Der Dinosaurier mit Zahnspange und Strampelanzug ist eher zum Knuddeln denn zum Fürchten. (ProSieben / Willi Weber)

Die weiteren neuen Masken will ProSieben in den kommenden Tagen schrittweise präsentieren - bis zum Start der vierten Staffel am Dienstag, 16. Februar, 20.15 Uhr. Insgesamt sechs Folgen sind auf dem Sendeplatz zur Dienstagsprimetime geplant. Im Rateteam sitzen nach turnusgemäßer Herbst-Pause in Staffel drei Ruth Moschner und Rae Garvey sowie ein wechselnder prominenter Gast.

Zuletzt hatten im Herbst 2020 Bülent Ceylan und Sonja Zietlow versucht zu erraten, welche prominenten Profi- oder Gelegenheitssänger sich unter den aufwendig gestalteten Kostümen verbargen. Sarah Lombardi gewann als Skelett. Mit konstant über drei Millionen Zuschauern konnte ProSieben auch die dritte Staffel als vollen Quotenerfolg verbuchen.