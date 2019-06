Wer steckt hinter der Maske? Mit "The Masked Singer" erzielte ProSieben Erfolgsquoten. (ProSieben / Boris Breuer)

Promis in wilden Kostümen, die anonym gegeneinander in einem Gesangswettstreit antreten - will das jemand sehen? Aber natürlich! Das bereits international erfolgreich umgesetzte Format „The Masked Singer“ erzielte bei seinem deutschen Auftakt auf ProSieben gigantische Einschaltquoten: 20,7 Prozent erreichte die Rate-Singshow bei der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Ingesamt schalteten 2,19 Millionen Zuschauer die Live-Sendung ein - die Resonanz übertraf damit die vorher schon hoch gesetzten Erwartungen. Mit 9,4 Prozent lag auch der Gesamtmarktanteil über dem ProSieben-Durchschnitt.

„The Masked Singer“ schlug damit RTLs „Let's Dance - Die große Profi-Challenge“ (13,9 Prozent in der Zielgruppe). Ärgerlich für den Kölner Sender: Das Format hatte man sich selbst schon fast gesichert, bevor ProSieben doch noch zuschlug. Für ProSiebenSat.1 zeigte sich hingegen die Krux, wenn zwei der größten deutschen Privatsender zum selben Konzern gehören. Die bei SAT.1 gezeigte Folge der Anwaltsserie „Bull“, die in Staffel 1 zumindest leichte Erfolge feiern konnte, erzielte mit 4,9 Prozent Marktanteil am Donnerstag die bislang niedrigsten Quote in der Geschichte des Formats. Mitschuld daran tragen sicher auch die maskierten Sänger.