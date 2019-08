Nach dem plötzlichen Tod von Keith Flint (rechts) machen Maxim Reality (links) und Liam Howlett nun zu zweit weiter. (Matthias Hombauer / The Prodigy)

Vor fünf Monaten trauerten The Prodigy-Fans um Frontmann Keith Flint, der nach einem mutmaßlichen Suizid in seinem Haus tot aufgefunden wurde. Nun arbeitet die englische Band wieder an neuer Musik: Auf Twitter veröffentlichten die anderen Bandmitglieder Liam Howlett und Keith Palmer alias Maxim Reality ein Foto, das sie mit den Worten kommentierten: „Back in the studio making noise ... brand new Prodigy tunes are gonna roll“ (zu Deutsch: „Zurück im Studio, um Lärm zu machen ... brandneue The Prodigy-Tunes werden kommen“).

Und auch die Schlagworte, mit denen sie das Bild kennzeichnen, sprechen Bände: „weliveforthebeats“, „weliveforever“ oder „cantstoptherock“ („Wir leben für die Beats“, „Wir leben für immer“ und „Können den Rock nicht stoppen“) zeigen, dass die Bandmitglieder auch ohne den Frontmann nun als Duo weiter Musik machen werden. Wann das neue Album erscheinen soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Ihr jüngstes Album mit dem Titel „No Tourists“ erschien im November 2018. Die Band wurde 1990 gegründet und veröffentlichte seitdem insgesamt neun Alben.