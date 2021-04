Joseph Siravo ist im Alter von 64 Jahren an Krebs gestorben. (Jason LaVeris/Getty Images)

Joseph Siravo ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler starb am vergangenen Sonntag im Alter von nur 64 Jahren an Krebs. Dies berichtete der britische „Daily Mirror“ unter Berufung auf Siravos Schauspielkollegen Gerry Pastore, der Siravos Tod via Instagram verkündete.

„RIP mein lieber Freund, der einen unglaublichen Kampf gekämpft hat“, schrieb Pastore zu einem Foto von Siravo. „Ich werde dich vermissen. Wir sehen uns auf der anderen Seite.“ Er fügte hinzu: „Er war ein wahrer Gentleman, und wie ihr wisst, ist es schwer, diese gegenseitige Bindung und Aufrichtigkeit zu finden. Die Schauspielerei war immer eine Leidenschaft, und wahre Freunde zu finden, die einen aufrichten und unterstützen, war oft schwierig.“

Er, Siravo und die anderen beiden „Sopranos“-Darsteller Michael Rispoli und Jimmy Gandolfini hätten sich immer gegenseitig unterstützt, obwohl sie einst für die gleichen Rollen vorgesehen gewesen seien. „So haben wir das gemacht.“ Lillo Brancato Jr., der in „Die Sopranos“ die Rolle des jungen Mafioso Matthew Bevilaqua spielte, kommentierte: „Oh wow RIP“, gefolgt von einem Emoji betender Hände und einem roten Herz-Emoji. Der Schauspieler Domenick Lombardozzi kommentierte ebenfalls mit zwei Herzen und betenden Händen.

Joseph Siravo wurde am 12. Februar 1957 in Washington, D.C. geboren. Nach seiner Ausbildung an der New Yorker Tisch School of the Arts und der Stanford University feierte er 1993 sein Leinwanddebüt in dem US-amerikanischen Gangsterfilm „Carlito's Way“ an der Seite von Sean Penn und Al Pacino. Anschließend war er 1997 in einer Episode der US-amerikanischen Fernsehserie „Law & Order“ zu sehen, ehe er in der von 1999 bis 2007 ausgestrahlten HBO-Krimiserie „Die Sopranos“ die Rolle von Tony Sopranos Vater Johnny übernahm.

Danach folgten weitere Rollen in Fernseh-, Kino- und Broadway-Produktionen. 2015 etwa spielte Siravo in „The Wannabe“ den realen Mafioso John Gotti.