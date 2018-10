Lena Meyer-Landrut ist zum zweiten Mal Teil der "The Voice Kids"-Jury. (Paul Hüttemann)

Alles neu bei „The Voice of Germany Kids“ - zumindest fast: Für die neue Staffel, die derzeit gedreht wird, wird die Jury neu durchgewürfelt. Erstmals mit dabei sind Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß sowie Alec Völkel und Sasha Vollmer von The BossHoss; Mark Forster nimmt zum fünften Mal auf einem der Drehsessel Platz. Überraschend kehrt auch Lena Meyer-Landrut nach drei Jahren zurück zu der Castingshow für Kinder: „Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei 'The Voice Kids' zu sein“, sagt die 27-Jährige. „Es ist an der Zeit, mal wieder zu zeigen, wer im Chefsessel sitzt. Mommy is back! Der Kampf der Coaches ist eröffnet: Team Lena for the win!“

Stefanie Kloß konnte bereits bei der vierten und fünften Staffeln von „The Voice“ Jury-Erfahrung sammeln. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie aufregend es für mich war, als ich zum ersten Mal bei 'The Voice of Germany' auf diesem 'Roten Stuhl' sitzen und meinen Talents zur Seite stehen durfte“, erzählt sie. „Jetzt bei den Kids dabei zu sein, ist für mich noch viel krasser, weil sie so jung und doch so viel mutiger sind, als ich es beim Start mit unserer Band war.“ Auch TheBoss waren schon Teil der „The Voice“-Jury für erwachsene Talente. Sie geben sich kämpferisch: „Liebe Steff, liebe Lena, lieber Mark: Hier kommt die School of Rock. Da könnt auch ihr noch was lernen!“ Die beiden Musiker bilden erstmals ein fünftes Coach-Team.

Neu bei der Castingshow für Kinder ist Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß. (SAT.1 / ProSieben / André Kowalski)

Nicht mehr dabei ist Max Giesinger - er möchte sich auf sein neues Album und die kommende Tour konzentrieren. "Nachdem ich als Talent bei 'The Voice' auf der Bühne stand und als Coach auf dem Stuhl saß, weiß ich, dass ich keine von beiden Erfahrungen missen möchte. Gerade als Coach hatte ich eine unfassbar gute Zeit", schreibt der Musiker bei Instagram. Er sei noch immer in Kontakt mit seinen Talents."