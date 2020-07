Das nächste "The Voice"-Comeback? Stefanie Kloß soll in die Jury der Castingshsow zurückkehren. (Andreas Rentz/Getty Images)

Die Stühle füllen sich: Wie die „Bild“ vermeldet, soll mit Stefanie Kloß eine weitere alte Bekannte in die Jury von „The Voice of Germany“ zurückkehren. Die Silbermond-Sängerin gehörte bereits in den Staffeln vier und fünf zu den Coaches des populären Castingformats. Nach 2015 hatte sie sich gegen eine weitere Mitwirkung entschieden, um sich wieder intensiver ihrer Musik zu widmen. Wie viele andere Bands muss aber auch Silbermond derzeit eine Live-Pause einlegen. Bereits zuvor hatte „Bild“ eine Rückkehr von Yvonne Catterfeld in die Jury vermeldet.

Darüber hinaus soll auch Samu Haber in der neuen Staffel, es ist die zehnte und damit ein kleines Jubiläum, wieder mit von der Partie sein. Das hat die Nachrichtenagentur teleschau aus Produktionskreisen erfahren. Der finnische Frontmann der Rockband Sunrise Avenue gehörte bereits in vier Staffeln zu den Coaches von „The Voice of Germany“, zuletzt bei Staffel sieben im Jahr 2017.

Spektakuläre Rückkehr: Samu Haber soll nach einigen Jahren Pause wieder zur Jury des Castingformates "The Voice of Germany" gehören. (2016 Getty Images/Clemens Bilan)

Offiziell bestätigt wurde bislang nur, dass der Rapper Sido bei der Jubiläumsstaffel nicht mehr dabei sein wird. Gleiches gilt für die deutsche Popmusikerin Alice Merton. ProSieben beteiligt sich weiterhin nicht an den Spekulationen. „Der stetige Wechsel auf den begehrtesten Stühlen im deutschen Fernsehen ist Teil des #TVOG-Konzeptes“, heißt es vonseiten des Senders. Wer in der zehnten Staffel auf den roten Stühlen sitzt, werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Auch der genaue Sendetermin ist noch unklar. In wenigen Wochen sollen die Aufzeichnungen beginnen. Start werde demnach, so erklärte eine Sendersprecherin, wie gewohnt im Herbst sein.