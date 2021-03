Musikpreis

The Weeknd kündigt Grammy-Boykott an

teleschau

Der kanadische Sänger The Weeknd will in Zukunft die Grammy Awards boykottieren. Wie der 31-Jährige am Donnerstag in einem Interview bekannt gab, werde er in Zukunft keine Songs mehr für die Preisverleihung einreichen.