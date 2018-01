Im Alter von 60 Jahren

The-Fall-Sänger Mark E. Smith gestorben

Der Sänger der britischen Post-Punk-Band The Fall, Mark E. Smith, ist tot. Wie seine Bandmanagerin Pam Van Damned am Donnerstag mitteilte, starb Smith am Mittwoch mit 60 Jahren.