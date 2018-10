Weiter in Haft: Deniz Yücel (dpa)

Mit einem Sonderpreis ehrt die Jury des Theodor-Wolff-Preises den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Damit solle im Geist von Theodor Wolff ein Zeichen für die Pressefreiheit gesetzt werden, die in der Türkei und an vielen Orten der Welt mit Füßen getreten werden, teilt der den Preis ausrichtende Bundesverband deutscher Zeitungsverleger mit.

Deniz Yücel arbeitet für die Tageszeitung "Die Welt" und sitzt seit dem 14. Februar in der Türkei im Gefängnis. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen, zwischenzeitlich behauptete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sogar, Yücel sei ein deutscher Spion. Bislang waren alle Appelle der deutschen Regierung, den Journalisten frei zu lassen, vergeblich.

Der Theodor-Wolff-Preis wird am 21. Juni in Berlin verliehen. Er erinnert an den von den Nazis verfolgten Journalisten und langjährigen Chefredakteur des "Berliner Tagesblatts" Wolff. Neben dem Sonderpreis werden auch Preise in den Kategorien Meinung, Reportage und Lokales verliehen. (cah)