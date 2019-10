Der Reporter Thilo Mischke ist wieder im Einsatz. In der Dominikanischen Republik geht er den Verlockungen eines All-Inclusive-Urlaubs in dem Inselstaat nach. (ProSieben)

Für seine Reportagen riskiert er mitunter Leib und Leben. Thilo Mischke war für die ProSieben-Reihe „Uncovered“ seit dem Sommer 2016 schon bei knallharten Gangs in El Salvador, er reiste durch Nordkorea oder interviewte kurdische Peschmerga-Kämpferinnen an der Font zum IS. Zuletzt berichtete der unerschrockene Reporter unter anderem über den illegalen Handel mit exotischen Tieren, war Gast bei den deutschen Soldaten in Mali oder folgte dem Schmuggel der Droge Heroin nach Deutschland. Gegen diese Abenteuer klingt es zunächst recht harmlos, was Mischke zum Auftakt fünf neuer „Uncovered“-Folgen bloßstellen will: den All-Inclusive-Urlaub.

Sein Reiseziel verspricht zudem exotische Schönheit. Der Reporter, der bereits zweimal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war, reist in die Dominikanische Republik. Doch in dem zwischen Atlantik und der Karibik gelegenen Inselstaat bedeutet All Inclusive nicht einfach nur üppiges Speiseangebot zur freien Auswahl. Der Ansturm zahlungswilliger Touristen brachte auch Kriminalität und Prostitution zum Erblühen. Das Auswärtige Amt weist Reisende deshalb sehr eindeutig auf Straftaten im Umfeld der käuflichen Liebe hin. Über eine allgemeine Gefahrenlage heißt es beispielsweise: „Die Kriminalitätsrate und die Gefahr, Opfer eines Raubüberfalls oder eines anderen Gewaltverbrechens zu werden, sind hoch. Sowohl in Santo Domingo als auch in den Touristengebieten nimmt die Zahl bewaffneter Überfälle zu. Diese gehen häufig von Tätern auf Motorrädern aus und richten sich auch gegen ausländische Touristen und im Land lebende Europäer.“

Aiman Abdallah lässt Thilo Mischkes "Uncovererd"-Folge aus der Dominikanischen Republik sein Magazin "10 Fakten: Urlaub extrem" folgen. (ProSieben)

Noch Fragen? Mischke hat Antworten. Und der Reporter, der mit versteckter Kamera außerhalb der gut bewachten Hotelanlagen nach den Auswüchsen des Tourismus fahndete, begab sich bei seinen Recherchen doch wieder in Gefahr. Dieser Reiz des Riskanten kam auch in der vergangenen Staffel gut an. Sie erreichte im Schnitt etwas mehr als 8,5 Prozent Marktanteil bei der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.

Im Anschluss an den „Uncovered“-Ausflug Mischkes zu „Urlaub zwischen Palmen und Prostitution“ bleibt ProSieben dem Thema treu. Ab 23.20 Uhr listet Aiman Abdallah „10 Fakten: Urlaub extrem“ auf. Der „Galileo“-Anchorman zeigt unter anderem Touristenmassen, die einen Kurort belagern, ein Hotel, das an einer Felswand hängt und Tauchurlauber in radioaktiven Gewässern.