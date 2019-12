Wolfgang Petry meint es ernst mit seinem englischsprachigen Musikprojekt: "2084" ist das zweite Album der Pete Wolf Band. (Sony Music)

Nun wurde er also doch noch weich! Von der großen Bühne und insbesondere aus dem TV hatte Wolfgang Petry sich eigentlich längst verabschiedet - endgültig, wie es schien. Und dann die Sensationsmeldung: „Wolle“ Petry nimmt an der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ teil und tritt erstmals seit 13 Jahren wieder im Fernsehen auf (Samstag, 7. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF). Eine Ausnahme für den guten Zweck also - und natürlich auch eine prima Gelegenheit, um Petrys neues musikalisches Herzensprojekt voranzubringen: die Pete Wolf Band, die mit „2084“ gerade ihr zweites Album veröffentlichte.

Blues und Country statt Schlager, Englisch statt Deutsch: Das Staunen war groß, als Franz Hubert Wolfgang Remling alias Wolfgang Petry 2017 sein neues Alter Ego Pete Wolf vorstellte, und vielleicht waren einige Fans auch ein bisschen überfordert: Obwohl Pete Wolf einige hörenswerte Cover von Hits wie „You Raise Me Up“ oder „Girl Crush“ sang, landete das Debütalbum „Happy Man“ nur auf Chartplatz 65. Ein Jahr später verwandelte Remling sich zurück in Wolfgang Petry und erreichte mit „Genau jetzt!“ prompt wieder Platz drei. Die Anhänger von früher sind also doch noch da, und jetzt kriegen sie eine zweite Chance, mit Pete Wolf warm zu werden.

"Stop the madness and give our children hope!" - Kehrt Pete Wolf alias Wolfgang Petry zurück zum "Wahnsinn" früherer Tage? (Na klar! GmbH)

Diesmal allerdings geht Pete Wolf die Sache etwas anders an. Statt es sich wieder mit bewährten US-Klassikern bequem zu machen, hat er nun eigene Kompositionen im Gepäck. „Im Geiste bin ich einmal quer durch Amerika gereist“, erklärt der 68-Jährige. Was dabei herauskam, sind Songs wie etwa die schmissige Single „And If“: „I was born in a land across the sea / Moved to New York, I was ten“ singt er da, und „Trouble made me who I am“. Es geht also um das harte Leben auf den Straßen New Yorks, außerdem um schwere Jungs und leichte Mädchen. Ja, eventuell ging die Fantasie hier und da ein wenig durch mit dem Sänger aus Köln-Raderthal, dem US-Songschreiberin Mary Susan Applegate (Jennifer Rush, „The Power Of Love“) beim Texten half.

Auch mit weniger zufrieden

Trotzdem könnte das neue Album besser beim Stammpublikum ankommen als das Debüt „Happy Man“ vor zwei Jahren. Von Blues und Country ist auf „2084“ nicht mehr viel zu spüren. Stattdessen spielt der Geschichtenerzähler Pete Wolf jetzt Musik, die manchmal etwas ungelenk an Bruce Springsteen und Peter Maffay erinnert, die aber vor allem viel näher dran ist an dem Schlager-Rock, wie man ihn von Wolfgang Petry kennt: Es sind Songs mit Gitarre, Schlagzeug und ab und zu ein paar Streichern, die zwar nicht mehr viele Überraschungen bereithalten, dafür aber von einer ehrlichen Haut präsentiert werden, denn jenseits von erfundenem US-Romantik-Unsinn gibt der Sänger auch einiges von sich selbst preis.

Im Opener „Another Life“ etwa verweist Pete Wolf direkt auf sein neues Künstler-Ich („I cut my hair and changed my name“) und stellt klar, wie zufrieden er nach wie vor ohne das ganz große Spektakel früherer Tage ist: „I don't need a higher stage / cause I'm alright for takin' less“. Auch dem Titelsong fehlt es nicht an Charakter: „2084“ greift mahnend das Thema Klimawandel auf, wenn Pete Wolf vom grünen Gras singt, das im Jahr 2084 grau geworden ist, und wenn er schmetternd fordert: „Stop the madness and give our children hope!“ Madness - Wahnsinn: Allerspätestens da sollte Pete „Wolle“ Wolf auch die letzten Skeptiker unter seinen Fans wieder am Haken haben.