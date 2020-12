Thomas Gottschalk macht alles wieder gut - zumindest teilweise: Was wir 2020 verpassten, will er in seiner Jahresabschlussshow nachholen. (SWR/Wolfgang Breiteneicher)

Was war das nur für ein Jahr? Die Coronapandemie machte den Menschen weltweit einen Strich durch ihre Pläne und Träume. Familien konnten sich nicht sehen, Veranstaltungen und Reisen fielen ins Wasser, darunter auch so manch lang ersehntes Event. Nun, da sich dieses denkwürdige 2020 dem Ende zuneigt, hat sich die Lage kaum verbessert. Und doch gibt es ein wenig Trost: Ein ganz besonderer Jahresrückblick verspricht im Ersten, all das nachzuholen, was wir in den vergangenen Monaten verpasst haben. Und wer sollte dafür ein geigneterer Gastgeber sein als Thomas Gottschalk? In seiner ARD-Show „2020 - Gottschalk holt's nach“ empfängt die Entertainerlegende - selbst betroffen von medialen Corona-Ausfällen („Goldene Kamera“) - zahlreiche prominente Gäste und Alltagshelden des Jahres, um zumindest einen Abend lang so zu tun, als wäre alles wie früher.

Gottschalkwürdig empfängt der Moderator seine Gäste in der „Show zum ausgefallenen Jahr“ natürlich auf einem angemessenen Sofa - fast wie in seligen „Wetten, dass ..?“-Zeiten. Platz nehmen darf unter anderem Alexander Klaws, der seit drei Jahren bei den Bad Segeberger Karl-May-Festspielen den Winnetou gibt. Nicht so in diesem Jahr natürlich - auch das Wildwest-Festival fiel ins Wasser. Für die Nachhol-Show verspricht der 37-jährige Sänger nun, zumindest ein wenig Cowboy-und-Indianer-Flair auf die Studiobühne und Bildschirme zu bringen. Und das samt Gottschalk: Der gibt an der Seite von Klaws den Old Shatterhand.

Alexander Klaws gibt in Gottschalks Show den Winnetou - der Gastgeber persönlich übernimmt die Rolle des Old Shatterhand. (Ronny Hartmann/Getty Images)

Bunt wie die Kleidung des Gastgebers verspricht auch die Bandbreite der Show zu werden: So empfängt Gottschalk einerseits Topmodel Toni Garn, die ihre persönlichen Erlebnisse im Pandemie-Jahr zum Besten gibt und die vergangenen Monate auch aus modischer Perspektive bewertet. Zum anderen gibt sich Gesundheitsminister Jens Spahn die Ehre, der in diesem Jahr wohl einigermaßen unerwartet im Zentrum stand. Nun will er sich den Fragen der Bürger stellen - denn auch der sonst dafür angedachte „Tag der offenen Tür der Bundesregierung“ konnte 2020 nicht stattfinden.

Olympia und Hochzeiten

2020 war tatsächlich „ein Jahr, das so viel versprochen, aber so wenig gehalten hat“, wie es in der Ankündigung zur Show heißt. Das galt auch für den Sport - und insbesondere natürlich für die Fußball-EM und die Olympischen Spiele in Tokio. In der japanischen Hauptstadt hätte es in diesem Jahr eigentlich eine Premiere geben sollen: die Disziplin Skateboard! Die olympische Premiere wollen die erst 13-jährige Deutsche Meisterin Lilly Stoephasius und der Deutsche Meister Tyler Edtmayer nun bei Gottschalk nachholen.

Natürlich hatten nicht nur Stars und Sportler unter den Auswirkungen des Corona-Lockdowns zu leiden, sondern auch der nichtprominente Teil der Bevökerung. Dem bietet Gottschalk in seinem außergewöhnlichen „Jahresrückblick“ ebenfalls ein Podium: Eingeladen sind etwa Menschen in Fernbeziehungen, deren Leben durch die Pandemie enorm erschwert wurde. Nicht einfach war es auch für manche Hochzeitspaare, die 2020 ursprünglich eine große Hochzeit geplant hatten. Denn es waren vor allem auch die kleinen Feste und Events, die in diesem Jahr fehlten - etwa der Jodel-Wettstreit in Clausthal-Zellerfeld. Und klar: Auch diesen Wettbewerb holt Thomas Gottschalk in seiner Sendung nach.