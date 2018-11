Weder Kuscheltier noch Bestie: Wölfe erobern sich in Deutschland immer mehr Lebensräume zurück. (WDR / Längengrad Filmproduktion / Sebastian Koerner)

Sie sind zurück - und breiten sich immer weiter in Gegenden aus, in denen sie lange eigentlich als längst ausgerottet halten: Zwischen 500 und 600 Wölfe sollen mehr oder weniger unkontrollierbar durch Deutschland ziehen - in rund 60 Rudeln, die in Niedersachsen, Sachsen und zuletzt sogar im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen gesichtet wurden. Was Tierschützer freut, ist für manche Jäger und viele um ihre Herden fürchtenden Bauern ein Aufregerthema. Immer häufiger werden hierzulande Schafherden von Wölfen angegriffen. Und nicht zuletzt kommt es immer wieder zu Begegnungen von Menschen und dem gefährlichen Raubtier, das Kinder meist nur aus dem Märchen kennen. Die neue ARD-Dokumentation „Die Story im Ersten: Wölfe“ greift die derzeit leidenschaftlich diskutierte Frage auf, ob es auch für die wilden „Grauröcke“ eine „Obergrenze“ und damit eine Erlaubnis zum Abschuss geben sollte.