Statt einer Berichtserstattung über den verheerenden Brand der Notre Dame in Paris sendete das Erste am Montagabend einen Tierfilm. Weil kein "Brennpunkt" ausgestrahlt wurde, gab es zum Teil harte Kritik. (Veronique de Viguerie/Getty Images)

Neben dem Eiffelturm verbindet man wohl kaum ein Wahrzeichen so sehr mit Paris wie die Notre Dame. Als die weltberühmte Kathedrale am Montagabend von einem schlimmen Feuer heimgesucht wurde, brannte nicht nur Franzosen das Herz. Im Ersten suchte man zur Primetime aber vergeblich nach einer Berichtserstattung zum Unglück. Stattdessen strahlte der Sender wie vorgesehen um 20.15 Uhr den Tierfilm „Wilde Dynastien: Duell der Tiger“ aus. Nachdem daraufhin teils harsche Kritik auf den Sender einprasselte, wandte sich nun der ARD-Chefredakteur Rainald Becker an die Öffentlichkeit und rechtfertigte sich: „Nur 55 Minuten nach der ersten Eilmeldung gab es in der 20.00-Uhr-Ausgabe der 'Tagesschau' bereits einen Korrespondentenbericht aus dem ARD-Studio Paris.“ Becker räumte zwar ein, dass ein „Brennpunkt“ „wünschenswert“ gewesen wäre, es aber an der Umsetzbarkeit gescheitert sei.

Schon am Montagabend hatte Becker getwittert: „Rate zu etwas mehr Sachlichkeit. Das Erste ist kein 24h-Nachrichtenkanal und Gaffer-TV machen wir auch nicht.“ Zuvor musste sich die ARD harte Kritik gefallen lassen. Ulrich Deppendorf, einst Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, nannte es „schwer nachvollziehbar“, dass kein Brennpunkt gesendet wurde. Deutlichere Worte wählte der nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Armin Laschet, der twitterte: „Millionen Menschen fiebern mit der Kirche Notre Dame in Paris, einem der bedeutendsten kulturellen Orte in Europa. Warum muss man CNN einschalten, während die ARD Tierfilme zeigt?“

Rainald Becker, Chefredakteur der ARD, wehrte sich am Dienstag gegen die Vorwürfe. "Nur 55 Minuten nach der ersten Eilmeldung gab es in der 20.00 Uhr-Ausgabe der 'tagesschau' bereits einen Korrespondentenbericht aus dem ARD-Studio in Paris." Ein "Brennpunkt" sei aus logistischen Gründen nicht möglich gewesen. (ARD-Hauptstadtstudio / Thomas Kierok)

Auch Kai Gniffke, Chefredakteur ARD-aktuell, meldete sich am Dienstag zu Wort und verteidigte das Vorgehen der ARD. „Das Erste blendete über den Abend drei Crawls mit aktuellen Informationen zu den Ereignissen in Paris ein“, ließ er wissen. Außerdem sei zusätzlich zum linearen Angebot ein Live-Stream auf tagesschau.de angeboten worden, der fünf Millionen Visits verbuchte.