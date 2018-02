Schauspieler Til Schweiger stellt bei der Fachmesse Gastro Ivent in der Messehalle 7 sein Bier "Tils" vor. (Christina Kuhaupt)

Plötzlich klicken die Kameras, und die Besucher der Messe Gastro Ivent drehen die Köpfe herum: Dort steht Til Schweiger. Der Regisseur und Schauspieler ist nach Bremen gekommen, um sein Bier „Tils“ vorzustellen. In Hamburg gibt es das Lagerbier schon etwas länger – unter anderem in Schweigers Restaurant „Barefood Deli“, das 2016 eröffnet wurde. Jetzt soll das Bier auch in anderen Restaurants ausgeschenkt werden.

Ursprünglich sei es eine Schnapsidee gewesen, sagt Til Schweiger über „Tils“, das er zusammen mit der Bayreuther Brauerei Maisel & Friends auf den Markt gebracht hat. „Als wir die Gastronomie in Hamburg eröffnet haben, überlegten wir, welches Bier wir ausschenken wollen. Als uns nichts richtig eingefallen ist, haben wir entschieden, wir machen was Eigenes“, sagt Schweiger.

Über sein Bier sagt der Unternehmer, der auch Inneneinrichtung und eigenen Wein verkauft, dass man es gerade im Sommer „gut wegsüppeln“ könne. „Das Bier sollte vor allem so schmecken, wie mir selbst ein Bier schmeckt – leicht und nicht so herb.“ Es sei demnach von Anfang an klar gewesen, dass es ein Lager wird und kein Pils. „Tils“ sei für jeden zu empfehlen, der mildes Bier mag. „Aber das ist Geschmackssache. Genauso wie manche Leute Til-Schweiger-Filme mögen und andere nicht.“