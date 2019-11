Hütete einst das Werder-Tor: Tim Wiese. (nordphoto / Ewert)

Am 13. November ist es nahe der Berliner Gedächtniskirche zu einer Auseinandersetzung zwischen Clan-Mitgliedern aus Bremen und Berlin gekommen. Ein Mann wurde dabei mit einem Messer verletzt, ein anderer feuerte Schüsse in die Luft ab. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Werder Bremens ehemaliger Torwart Tim Wiese bei der Auseinandersetzung anwesend gewesen sein. Ein Dashcam-Video eines Taxifahrers, das die Polizei bereits ausgewertet hat, zeigt Wiese am Tatort. Demnach soll Wiese auch bereits von der Polizei vernommen worden sein. Ermittelt werde gegen Wiese jedoch nicht. (haf)