Hand in Hand gegen die Pharmalobby: Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) bringen Licht in dunkle Machenschaften. (ARD Degeto / ORF / Lotus Film / Anjeza Cikopano)

Wenn die Diagnose stimmt, dass zwischen Anhängern der sogenannten Schulmedizin und jenen der Alternativmedizin ein „Glaubenskrieg“ tobt, dann findet dieser Naturheilkunde-„Tatort“ seine (Er-)Lösung am einzig denkbaren Ort. In der frisch restaurierten Votivkirche gelangen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) auf den rechten Ermittlungspfad. Während Bibi unterm Gemälde vom Judaskuss von der katholizistischen Prägung als Kind profitiert, nimmt sich Eisner mit kapitalen Kreuzschmerzen höchstpersönlich aus wie das Leiden Christi. Und deutet nicht schon die hochdramatische James-Bond-Gedächtnis-Eingangssequenz an, der Wiener Oberstleutnant könnte in dieser Folge den Märtyrertod sterben?

Schlicht „Krank“ hat Rupert Henning sein überraschend bibelfestes Globuli-Themenstück überschrieben. Wie immer, wenn der aus Klagenfurt stammende Autor und Regisseur die Wiener Sonderermittler in Szene setzt, ist der Krimi nur eine dünne Folie für ein beachtlich tief ausgegrabenes Recherchestück nebst Verschwörungs-Trieben, die öfter mal ins Kraut schießen und in diesem Film sogar bis nach Südamerika.

Die Wiener Sonderermittler Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) blicken mit großer Skepsis auf das Geschäft mit alternativer Medizin. (ARD Degeto / ORF / Lotus Film / Anjeza Cikopano)

Als wäre Ernesto Che Guevara im Körper einer ausgezehrten Frau wiedererwacht, meuchelt Sabine Timoteo als kolumbianische Guerilla-Veteranin Maria Ana Moreno eine Reihe von Menschen, die im Zusammenhang mit dem Tod ihrer Tochter stehen. Das Mädchen verstarb offenbar völlig vermeidbar an einem Allerwelts-Ohreninfekt, weil ihr die antibiotischen Mittel der Schulmedizin versagt blieben und ihr Vater es fatalerweise mit Kräutertinkturen probierte. Gerade verlässt der Vater straffrei ein zu seinen Gunsten entschiedenes Gerichtsverfahren, da überrollt ihn die Sühne in Gestalt eines SUV zu Tode. Auch die Richterin und ihr mutmaßlich schuldloser Hund werden attackiert, dann reißt es einen österreichischen Heilpraktiker-Guru jäh aus dem Leben.

„Wie man Humanergetiker wird? Indem man beschließt, es zu sein“

Peter Simon (Christian Schiesser) therapiert seine kranke Tochter Rosa (Arwen Hollweg) mit Kräuterlösungen - das hat fatale Folgen. (ARD Degeto / ORF / Lotus Film / Anjeza Cikopano)

Die olivgrüne Amazone im Großstadtdschungel zu fangen, ist - zumal mit Hexenschuss - bereits für sich genommen ein anspruchsvolles Unterfangen. Doch Eisner und Fellner geht es schon bald um zynische Machenschaften hinter der Verzweiflungstat. Wieder mal zeigt sich: Geschäft ist Geschäft und ein Pharmakonzern das schlechthin Böse unter der Sonne, ganz egal, ob er mit Chemiekloppern oder Streukügelchen handelt.

Dass das Ganze unter diesen Vorzeichen nicht gerade auf eine Imagekampagne für alternative Heilmethoden hinausläuft, lässt sich denken. Wie man wohl „Humanenergetiker“ werde, fragt Fellner einmal kopfschüttelnd im Heilpraktikerhausflur. Eisner hat sich bei der Gewerbekammer erkundigt: „Indem man beschließt, es zu sein.“ Jeder könne auch ohne Qualifikationsnachweis seinen Gewerbeschein anmelden, weiß der Ermittler. Das sei ein bisschen so wie bei Nachtwächtern, Politikern und - aufgemerkt - Schauspielern!

Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) erfahren beim Verfassungsschutz interessante Details aus der Vita der Tatverdächtigen. (ARD Degeto / ORF / Lotus Film / Anjeza Cikopano)

An den überdurchschnittlich qualifizierten Schauspielern liegt es dann allerdings, dass die bis an die Grenze des Artifiziellen aufgeputschten High-End-Dialoge keine unerwünschten Nebenwirkungen entfachen. Es gibt „Tatorte“, die wirken wie ein Narkotikum, andere legen unbarmherzig den Finger in die Wunde. Dieser hier ist hingegen ein bisschen selbst wie die Heil-Tinkturen, die er skandalisiert. Wenn man nur fest genug an die behaupteten Verschwörungszusammenhänge glaubt, wirkt er zumindest kleinere Unterhaltungswunder.