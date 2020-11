Hansi Hinterseer (rechts) hilft Freiwilligen im Naturpark die Berg- und Almen-Welt zu erhalten. (BR/Interspot Film/ORF)

In weiter angespannten Corona-Zeiten werden echte Ferienfahrten zu Luxus-Träumen. Und nicht zuletzt wegen der früheren Hotspots in Ski-Partyhochburgen der Alpen steht auch hinter dem Wintertourismus in Tirol in dieser Krisensaison ein großes Fragezeichen. Umso wichtiger also der Zuspruch für die landschaftlich und kulturell einzigartigen Regionen, dass sich die BR-Reihe „Hansi Hinterseer“, die vom ORF mitproduziert wird, mit dem singenden Ex-Weltklasse-Skistar diesmal ins Tuxertal und damit ins Herz der Zillertaler Alpen aufmacht. Dort werden Volksmusik-Hits vor beeindruckender Naturkulisse aufgeführt. Und auch über Land, Leute und die aktuellen Sorgen erfährt man viel.

Abschied von den Zillertaler Hadelumpen

Hoch hinaus: Die Dreharbeiten mit Hansi Hinterseer fanden wieder in majestätischer Bergwelt statt. (BR/ORF/Palm Fiction/Lars Buder)

So trifft Hansi Hinterseer auf seiner Heimatreise unter anderem die Bergsteiger-Legende Peter Habeler sowie die einstigen Ski-Stars Leonhard Stock und Stephan Eberharter. Außerdem schaut er Einheimischen bei der Herstellung der Spezialität „Zillertaler Doggeln“ zu und unterstützt Freiwillige der Umweltbaustelle im Hochgebirgsnaturpark Zillertal beim Errichten einer Trockensteinmauer. Und auch ein Besuch an alter Wirkungsstätte darf nicht fehlen: Hinterseer besucht das Skiareal am Hintertuxer Gletscher, wo die Weltelite trainiert.

Musikalische Gäste der aktuell aufgezeichneten Sendung sind unter anderem die Kastelruther Spatzen, Anita & Alexandra Hofmann, die Zellberg Buam, die Seer, Hinterseers Begleiterin und Ex-„DSDS“-Gewinnerin Beatrice Egli, die Hofers, Zillertal Schmiss sowie Claudia Jung. Gefühliger Wermutstropfen: Nach 30 Jahren werden sich die Zillertaler Hadelumpen in dieser Ausgabe von der Bühne und damit von ihren vielen Fans verabschieden.