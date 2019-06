Auf seine Tore hofft die deutsche U 21-Nationalmannschaft auch im EM-Halbfinale gegen Rumänien: Luca Waldschmidt. Der Freiburger traf bisher fünfmal. Das ZDF zeigt das Semifinale am Donnerstag, 27. Juni, live ab 18 Uhr. (Alessandro Sabattini/Getty Images)

Mahmoud Dahoud, Levin Öztunali und Nadiem Amiri wissen, wie es sich anfühlt, mit der U 21-Nationalmannschaft Titel zu gewinnen. Die drei Nachwuchsspieler waren schon vor zwei Jahren dabei, als die deutsche U 21 den EM-Titel holte. Mit neuen Talenten an ihrer Seite wollen die drei erfahrenen Bundesliga-Profis nun den Triumph wiederholen. Ein erster Schritt zum großen Ziel soll am Donnerstag, 27. Juni, gemacht werden. Dann steht das Halbfinale gegen das Team aus Rumänien an, das die Gruppenphase vor den hochgelobten Franzosen beendete. Das ZDF ist ab 17.40 Uhr live vor Ort in Bologna. Vor Spielbeginn und in der Halbzeit wird Jochen Breyer moderieren. Das Spiel selbst, das um 18 Uhr angepfiffen wird, kommentiert Reporter Oliver Schmidt.

Auch bei der parallel stattfindenden Frauenfußball-WM in Frankreich wird es langsam aber sicher ernst. Im Anschluss an das Match der U 21 zeigt das ZDF deswegen das erste Viertelfinale zwischen Norwegen und England live ab 20.15 Uhr. Anpfiff ist um 21 Uhr. Im Zeichen des Fußballs steht auch der Tag darauf, wenn sich die Favoriten aus Frankreich und den USA messen (live ab 21 Uhr). Die deutsche Mannschaft greift am Samstag, 29. Juni, wieder ins Geschehen ein, wenn es gegen die Schwedinnen um den Halbfinaleinzug geht. Ab 18.30 Uhr ist das Erste live mit von der Partie.