Großartiger "Polizeiruf 110" aus Rostock: Im Fall "Sabine" sind die Ermittler Bukov (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) einer jungen Täterin auf der Spur, die durch die "Rache der Schwachen" neuen Lebensmut gewinnt. (NDR / Christine Schröder)

Sabine (Luise Heyer) ist ein Häufchen Elend. Die alleinerziehende Mutter des neunjährigen Jonas (Ilja Bultmann) hat gerade noch die Kraft, ihrem Sohn ein Frühstück einzupacken und sich später zu einem Gespräch mit der Lehrerin zu treffen. Eigentlich soll ihr kluger Sohn bald auf ein Gymnasium gehen, findet sie. Doch die Grundschul-Pädagogin ist dagegen, denn, so unterstellt sie Sabine, kann diese Mutter ihren Sohn denn in Drucksituationen begleiten?

Tatsächlich plant Sabine ihren Abgang aus einem Leben, in dem sie trotz Abrackerns von früh bis spät noch als „Aufstockerin“ zum Amt gehen muss. Vom Arbeitslohn allein kann sie nicht leben - eine Schande. Als Sabine - der Sohn ist mittlerweile beim Vater, ebenfalls eine prekäre Existenz - schon die Waffe gegen sich selbst richtet, hört sie aus der Nachbarwohnung die Schreie jener Frau, die dort regelmäßig von ihrem Mann verprügelt wird. Wer stört hier beim Selbstmord? Plötzlich durchfährt Sabine eine Art Energiewelle. Mit der Waffe in der Hand wird sie zur Rächerin des Prekariats und der Verzweifelten.

Sie haben jetzt eine Beziehung über das Arbeitsverhältnis hinaus - doch die gestaltet sich vor allem bei einer "Lonely Wolf"-Frau als schwierig: Bukov (Charly Hübner)und König (Anneke Kim Sarnau) singen gemeinsam bei der Trauerfeier für Bukovs Vater. (NDR / Christine Schröder)

Eingebettet ist der emotional dichte und wuchtige Rostock-Thriller „Polizeiruf 110: Sabine“ in die Krisen-Geschichte der Arunia-Werft, auf der Sabine als Küchenhilfe arbeitet. Die Werft soll abgewickelt werden, nachdem sie zuvor vom Staat lange subventioniert wurde - und mittlerweile sogar Gewinne macht. Doch die jungen Manager schielen auf den attraktiven Abwicklungs-Bonus plus einen Platz im Aufsichtsrat des Mutterkonzerns. Trotzdem finden sie, man handele perspektivisch im Sinne der Marktentwicklung. Geldgier gebiert offenbar gute Ausreden. Das führt den Zuschauer zu Krisenkapitel drei - denn auch bei den Ermittlern ist emotionale Schieflage angesagt: Alexander Bukov (Charly Hübner) muss den Tod seines Unterwelt-Vaters verarbeiten. Bei einer privaten Trauerfeier taucht seine lange entfremdete Halbschwester (Hübners Frau Lina Beckmann) auf. Und dann ist da ja noch die frische und natürlich sehr komplizierte Liebesgeschichte zu seiner langjährigen Berufspartnerin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ...

Erinnerungen an Andreas Schmidts „Familiensache“

Sabine (Luise Heyer), alleinerziehend und in prekären Verhältnissen lebend, scheint keinerlei Kraft mehr fürs Leben zu haben. Bis sie ein Gewaltakt in der Nachbarschaft zurück ins Leben holt. (NDR / Christine Schröder)

Drehbuchautor Florian Oeller hat schon den letzten Rostock-Fall „Der Tag wird kommen“ (Juni 2020) geschrieben und davor einige weitere, meist starke Episoden in dem seit 2010 laufenden, denkwürdigen Krimi-Format mit den beiden schauspielerischen Schwergewichten Hübner und Sarnau. Man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass „Sabine“ als einer der stärksten Filme des ohnehin starken Rostocker Oeuvres in die TV-Geschichte eingehen wird. Zu verdanken ist dies neben dem starken Plot und einem fast schon beängstigend spannenden Drehbuch der schauspielerischen Ausnahmeleistung Luise Heyers. Wie die 35-Jährige, die im Hape Kerkeling-Biopic „Der Junge muss an die frische Luft“ dessen suizidale Mutter spielte, die titelgebende „Sabine“ zeichnet, ist Schauspielkunst auf allerhöchstem Niveau. In Hollywood wäre die Berlinerin mit dieser Leistung wohl eine heiße Oscar-Kandidatin.

Spannend ist auch, was Sabines Persönlichkeits-Reise mit dem Zuschauer macht, der sich trotz düsterster Taten der Protagonistin irgendwie nicht von ihr verabschieden will - und das ganz ohne humoristische Brechung des Plots. Interessant ist auch die Parallele zwischen „Sabine“ und dem ebenfalls in Rostock angesiedelten Polizeiruf-Fall „Familiensache“ von 2014. Auch darin spielte der leider früh verstorbene Schauspieler Andreas Schmidt einen Familienvater, der auf gnadenloser Amoktour unterwegs war - und von dem man emotional auch nicht lassen konnte. Offenbar ist Rostock weiterhin ein gutes Pflaster für die allerwuchtigsten deutschen TV-Krimis.