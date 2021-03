Als Influencerin steht Laura Berger (Darya Gritsyuk, zweite von rechts) regelmäßig für den Designer Ralph Larsen (Gabriel Raab, links) vor der Kamera. Heute sind Carly (Verena Weigert Muñoz, zweite von links) und Jenn (Tamara Roming) ebenfalls dabei. (ZDF / Erika Hauri)

„Der Alte“ lebt! - Ab Karfreitag, 2. April, sendet das ZDF zur Primetime acht neue Folgen seines erstmals 1977 gesendeten Krimi-Klassikers mit Jan-Gregor Kremp als Kommissar Richard Voss in der Titelrolle. Wieder dabei sind unter anderem Stephanie Stumph und Ludwig Blochberger als Voss' Assistenten. In der 486. Folge, „Falsche Identität“ (Regie: Herwig Fischer), geht es um die Tücken des Internets - eine junge Influencerin wird tot in der Badewanne aufgefunden.

Kommissar Voss und sein Team stoßen bei Recherchen in den sozialen Netzwerken auf allerlei Missgunst gegenüber der Toten, die nur wenig Freunde hatte. Als dann im Netz weitere Posts der Influencerin auftauchen, stellt sich die Frage, ob die Mordtat vielleicht der falschen Frau gegolten hatte.

Der Tod einer jungen Influencerin zwingt Kommissar Voss und sein Team in der neuen Folge "Falsche Identität" zu Recherchen im Internet. Von links: Tom Kupfer (Ludwig Blochberger), Lennard "Lenny" Wandmann (Thimo Meitner), Hauptkommissar Voss (Jan-Gregor Kremp)und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph). (ZDF / Erika Hauri)

Jan-Gregor Kremp ist der vierte Leiter des Münchner Mordkommissariats nach Siegfried Lowitz, Rolf Schimpf und Walter Kreye, nach dessen Krebserkrankung er 2012 das Amt übernahm. Mit 6,5 Millionen Zuschauern (18,4 Prozent) gingen die Quoten 2020 noch einmal in die Höhe. Im Cast gibt es in den neuen Folgen einen Wechsel: Ab Folge sechs wird der „IT-Spezialist“ Thimo Meitner von Yan Balistoy abgelöst.