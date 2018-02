Prinz Henrik, Prinzgemahl der dänischen Königin, 2012 bei einem Stadtrundgang in Wismar. Foto: Jens Büttner (dpa)

Prinz Henrik von Dänemark ist tot. Er starb am Dienstagabend, friedlich, im Kreis seiner Familie. Sein Tod war seit einigen Tagen absehbar – und er und alle, die ihm nahestanden, haben in diesen Tagen ein wichtiges, ein letztes Zeichen gesetzt: Immer und immer wieder hat die Königin, haben die Prinzen und Prinzessinnen den sterbenden Ehemann, Vater und Großvater im Hospital besucht. Und seine letzten Stunden verbrachte Henrik daheim, auf Schloss Fredensborg.

Die dänische Königsfamilie hat gezeigt, wie Sterben gehen kann. Wie man sich in Liebe und Würde von einem Angehörigen verabschiedet, selbst wenn es nicht immer einfach gewesen sein dürfte, einen Charakterkopf wie Henrik in der Familie zu haben. Der sogar den – nun respektierten – Wunsch äußerte, seine letzte Ruhe nicht neben seiner Gattin zu finden.

Wie anders ist es oft in Deutschland: Hospizbewegung und palliative Pflege sind weiter chronisch unterfinanziert. Und viele Familien schaffen es schlicht nicht, ihre Angehörigen auf dem letzten Weg so zu begleiten wie die Mitglieder eines Königshauses. Es wäre wünschenswert, Politik und Gesellschaft würden sich ein Vorbild nehmen an Dänemark, dem Königshaus und den letzten Stunden von Prinz Henrik.