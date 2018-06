XXXTentacion galt als Senkrechtstarter der Rap-Szene. Jetzt wurde der 20-Jährige auf offener Straße erschossen. (Matias J. Ocner/Miami Herald/TNS via Getty Images)

Im März dieses Jahres erklomm er mit seinem Album „?“ die Spitze der Billboard-Charts. Jetzt nahm die aufstrebende Karriere des US-Rappers XXXTentacion ein dramatisches Ende. Der 20-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jahseh Dwayne Onfroy hieß, wurde am Montag im Bundesstaat Florida auf offener Straße erschossen. Er habe am Nachmittag in Deerfield Beach im Broward County das Geschäft eines Motorradhändlers verlassen, als er von zwei bewaffneten Unbekannten angegriffen wurde, berichten amerikanische Medien. „Mindestens einer der Verdächtigen hat auf ihn geschossen“, wird aus einer Mitteilung aus des Sheriffs-Büros zitiert. Im Krankenhaus wurde der Tod des jungen Musikers festgestellt. Die Täter sind flüchtig.

XXXTentacion galt nicht nur als Senkrechtstarter der Rap-Szene, sondern auch als Skandalfigur. Unter anderem wurden ihm Körperverletzung gegen seine schwangere Ex-Freundin vorgeworfen sowie Einschüchterungsversuche von Zeugen. Musikalisch hat der aus Florida stammende Musiker nach nur zwei veröffentlichten Alben allerdings viel Eindruck hinterlassen. „Ich habe dir nie gesagt, wie sehr du mich inspiriert hast“, schrieb Superstar Kanye West bei Twitter. Die Ermittlungen im Mordfall dauern an.