Nach dem Tod von Willi Herren zeigt RTL eine Sondersendung. (Isa Foltin/Getty Images)

RTL bringt zum Tod von Willi Herren am heutigen Mittwoch eine Sondersendung: Um 14 Uhr zeigt der Kölner Sender ein „Punkt 12 Spezial“, das sich mit dem Leben und dem Tod des Schauspielers und Reality-Stars beschäftigt. Ob die einstündige Sendung neue Erkenntnisse zu dem plötzlichen Todesfall bringt, ist offen. „Die Hintergründe zum Tod des Sängers und Schauspielers sind bis dato noch unklar. Die Polizei Köln ermittelt dazu“, heißt es in einer Programmankündigung von RTL.

Willi Herren, der durch die Rolle als Olli Klatt in der „Lindenstraße“ bekannt wurde, war am 20. April leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden. Herren wurde 45 Jahre alt.