Zwölf Millionen Zuschauer sahen am Sonntagabend Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) bei ihrem tierischen Einsatz zu. (WDR / Thomas Kost)

Ein Pinguin war am Sonntagabend der heimliche Star des „Tatorts“ aus Münster. Beim Publikum kam der gefiederte Hauptdarsteller offenbar gut an: Gut zwölf Millionen Zuschauer schalteten ein, als die Ermittler Boerne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl) unter anderem in einem Zoo ermittelten. Das entspricht einer Einschaltquote von 37,8 Prozent. Auch wenn der Münster-„Tatort“ nicht an sein Allzeithoch von 2015 (13,69 Millionen Zuschauer) herankam: Kein anderer Sonntagskrimi in diesem Jahr erreichte so viele Zuschauer wie die gestrige Folge („Schlangengrube“).

Am kommenden Sonntag verschlägt es die Münchner Ermittler im „Tatort: Freies Land“ ins Milieu fiktiver „Reichsbürger“. In den kommenden Wochen stehen dann aufgrund der Fußball-WM und der „Tatort“-Sommerpause nur Wiederholungen auf dem Programm. Einen neuen „Tatort“ aus Münster gibt es erst wieder 2019 zu sehen.

Bei seinem Undercover-Einsatz im Münsteraner Zoo schließt Kommissar Thiel (Axel Prahl) Pinguin-Dame Sandy fest ins Herz. (WDR / Thomas Kost)

Der Grund: Friederike Kempter, Darstellerin der Nadeshda Krusenstern, hat keine Zeit für weitere Dreharbeiten. Sie erwartet im Herbst ihr erstes Kind. Im kommenden Jahr sollen dann zum Ausgleich drei neue Fälle gesendet werden.