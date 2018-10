Romantik à la Katie Fforde: Der Wirt Rick (Thomas Unger) und Julia (Catherine Bode) verstehen sich wider Erwarten ziemlich gut. (ZDF / Rick Friedman)

Mutter Carla (Beatrice Richter) hatte gewarnt: Man müsse Männern gegenüber erst mal misstrauisch sein. Doch ausgerechnet Julia Gardener (Catherine Bode) fällt im neuen Film nach Katie Fforde, „Zimmer mit Meerblick“, auf einen Heiratsschwindler herein. Der Kerl hat ihr ein schönes Leben an der Ostküste Amerikas bei Boston und ein idyllisches Sommerhaus namens „Fisherman's Cove“ versprochen. Doch als Julia dorthin kommt, fehlt John. Und das Domizil entpuppt sich als abgewrackter Bed & Breakfast-Schuppen. Julias gesamtes Erspartes ist in ein Haus investiert, das es nicht gibt. Gemeinsam mit der Inselpolizistin Molly Pepper (Petra Kleinert) macht sie sich nun daran, den Heiratsschwindler zu finden - ausgerechnet mit Johns Freund Rick (Thomas Unger), der vor der Mutter einstweilen den Verlobten spielt. Prominent besetztes Liebesdrama mit aufregenden Sehnsuchtsschauplätzen - Herzkino, was willst du mehr!