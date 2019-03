In den USA bescherte die verrückte Musik-Show "The Masked Singer" dem Sender FOX grandiose Quoten. Wie ProSieben nun mitteilte, kommt die Sendung nun auch nach Deutschland. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt. (youtube.com/TheMaskedSinger)

Je skurriler, desto besser: Nach diese Devise scheint die Musik-Show „The Masked Singer“ zu funktionieren, die dem US-amerikanischen TV-Sender FOX zuletzt grandiose Quoten bescherte. Nun kommt die verrückte Sendung auch nach Deutschland. Wie ProSieben heute mitteilte, hat sich der Sender die Rechte an dem Format gesichert und will die Show noch in der Season 2019/2020 auf die deutschen Bildschirme bringen.

In „The Masked Singer“ treten Stars aus allen Branchen in einem Gesangswettbewerb gegeneinander an. Der Clou dabei: Sie tragen Masken und sind versteckt hinter überdimensionalen und pompösen Kostüme nicht zu erkennen. Für die Jury und die Zuschauer liefern also nur die Stimme oder der Tanzstil Anhaltspunkte dafür, wer sich hinter der üppigen Maskerade verbergen könnte. Mit diesem Konzept startete das Lizenzformat des südkoreanischen TV-Senders MBC vor vier Jahren in Asien seine Erfolgsgeschichte.

Diese soll nun in Deutschland fortgeschrieben werden. Magnus Kastner, CEO der produzierenden Firma EndemolShine, freut sich darauf: „The Masked Singer' ist, in zwei Worten ausgedrückt, völlig verrückt. Die Kombination aus bunter Show-Welt, Musik- und Talent-Faktor und geheimnisvollem Ratespiel für den Zuschauer, ist einzigartig.“ Auch ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann zeigte sich optimistisch: „Stars in riesenhaften Verkleidungen, toll inszenierte Gesangsauftritte, großartige Überraschungen - ein unfassbar aufwendiges und gleichzeitig super spannendes Format mit höchstem Entertainment-Faktor.“ Mit der TV-Ausstrahlung werde die Show für Aufsehen sorgen, so die Prognose Rosemanns.

Nähere Informationen zur Show, etwa Ausstrahlungstermin, Moderation oder Jury-Besetzung, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.