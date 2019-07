"Angry Birds" war gestern: Bei "tori" schießt man mit einem Spielzeugkatapult in die Spielwelt. (Bandai Namco)

Eigentlich ist die Zeit von Spielzeug-Games-Kombinationen wie „Skylanders“ schon wieder vorbei. Zuletzt hat das Ubisoft mit seiner Science-Fiction-Schlacht „Starlink: Battle for Atlas“ bewiesen: Das mit Plastik-Raumschiffen ausgestattete Action- und Open-World-Game flopte trotz hoher Qualität und vielversprechender Nintendo-Kooperation. Letztere sicherte dem Hersteller die Mitwirkung des prominenten Nintendo-Säugers „Star Fox“ für die Switch-Version des Spiels. Die verkaufte sich dadurch besser als die anderen Fassungen des Titels - aber zum Hit wurde das engagierte Spielkonzept dadurch nicht.

Trotzdem wagt sich jetzt auch Bandai Namco an das Konzept, wenn auch mit einem etwas anderen Dreh: Das in Zusammenarbeit mit iSkn entwickelte „tori“ bietet für rund 170 Euro eine Kombination aus Mobile-Game und Spielzeugen, die mithilfe von einer Art Grafik-Tablett in die Spielwelt übertragen werden. Darunter eine drollige, kleine Steinschleuder, aus Pappe gebastelte Flieger-Modelle und natürlich ein Tablet-Stift beziehungsweise -„Stylus“.

Mit Artworks wie diesem will Bandai Namco den Spielspaß des "tori"-Sets vermitteln. (Bandai Namco)

Das „tori“-Tablet erkennt nicht nur Bewegungen auf seiner Oberfläche, sondern vermisst außerdem, was über ihm im dreidimensionalen Raum passiert. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel die Bewegungen des Papier-Jägers ins Spiel übertragen oder kann man mit dem kleinen Katapult direkt ins Game ballern. Der Stift wiederum eignet sich hervorragend als Bedien-Element für allerlei Lern-Spielchen - dadurch wird „tori“ zur pädagogisch wertvollen Erlebniswelt für besonders junge Gaming-Semester.

„tori“ soll am 2. Oktober für iOS- und Android-Smartphones beziehungsweise -Tablets erscheinen, Konsolen-Versionen hat Hersteller Bandai Namco bisher keine angekündigt.