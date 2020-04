Das Wacken Open Air wird 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Fans äußern sich enttäuscht, aber auch verständnisvoll. (2018 Gina Wetzler / Getty Images)

Aus und vorbei: Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass wegen der Corona-Pandemie alle Großveranstaltungen bis 31. August verboten sind. Vor allem der Festival-Sommer dürfte sich damit erledigt haben. Nun meldete sich der Veranstalter des Wacken-Open-Airs (W:O:A) zu Wort. „Damit stehen wir vor einer Situation, die wir in 30 Jahren noch nicht erlebt haben: Wir müssen euch schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr kein Wacken Open Air geben wird“, heißt es in der am Donnerstag verbreiteten Erklärung.

Das Team habe in den letzten Monaten intensiv an dem Festival gearbeitet. „Umso mehr sind wir alle enttäuscht, dass wir in diesem Jahr kein Wacken Open Air mit euch feiern dürfen. Diese Nachricht trifft uns tief und muss auch von uns erst einmal verarbeitet werden“, heißt es weiter. Allerdings betont der Veranstalter auch ausdrücklich den Ernst der Situation: „In dieser für die gesamte Welt schwierigen Lage tragen wir die Entscheidung der Bundesregierung mit. Eure Gesundheit und Sicherheit stehen für uns immer an erster Stelle. In der aktuellen Situation sehen wir uns als Veranstalter in einer noch weiter reichenden Verantwortung und folgen den notwendigen Anweisungen der Experten.“

Neben Wacken sind auch zahlreiche andere große Festivals von diesem Beschluss betroffen, wie Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Summerbreeze, Fusion, Highfield Festival oder Southside. Was mit den bereits gekauften Tickets für Wacken passiert, ist allerdings noch nicht klar: „Hinsichtlich des Wacken Open Air 2021 und den Optionen bezüglich eurer gekauften Tickets melden wir uns schnellstmöglich bei euch, bitten aber um etwas Geduld. Wir danken euch für euer Vertrauen in dieser für uns allen beispiellosen Lage.“

Traurig, aber die richtige Entscheidung: Fans unterstützen die Absage

Auch auf Facebook hat der Veranstalter die Nachricht verkündet, was zu einer Flut an Fan-Kommentaren sorgte: Innerhalb einer halben Stunde erhielt der Post über 5.500 Likes und 550 Kommentare und wurde fast 1.500 Mal geteilt. Die meisten Fans äußerten sich zwar traurig über das abgesagte Event, brachten aber auch ihr Verständnis und ihre umso größere Freude auf Wacken 2021 zum Ausdruck. „2021 wird größer und besser denn je sein!“, schrieb ein Nutzer. Eine Userin meinte: „Die richtige Entscheidung in schwierigen Zeiten.“ Ein weiterer Anhänger schrieb: „Nun, dies wäre mein zehntes Wacken in Folge gewesen, aber ich weiß, wie ernst die Lage ist. Und das schöne Bauerndörfchen Wacken mit seinen vielen älteren Bewohnern ist ohne das Fest sicherer, bis die Pandemie unter Kontrolle ist.“

Zudem wollen manche trotzdem mit gekauften Produkten das Festival unterstützen: „Vielleicht könnten Wacken-Fans in irgendeiner Weise helfen, indem sie Produkte kaufen, die sie dieses Jahr bereits haben. Wir werden uns im Jahr 2021 sehen. Wacken ist viel mehr als ein Festival. Mut für alle. 2021 wird besser sein!“, schrieb eine Wacken-Anhängerin.

Heimorgel-Rocker „Mambo Kurt“, ein Wacken-Urgestein, nahm die Absage zum Anlass, über Alternativlösungen nachzudenken. Auch Facebook teilte er ein augenzwinkerndes Statement: „Großveranstaltungen bis 1.000 Personen sind bis Ende August verboten. Ich schlage vor, dass das Wacken dann 85 Tage hintereinander stattfindet mit jeweils 999 Personen. Wie starte ich eine Petition?“ - Gut gemeint, aber vermutlich auch nur ein humorvoller Schuss ins Leere, denn wer sagt, dass Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen stattfinden können?