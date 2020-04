Lorenzo Brino (rechts) und sein Zwillingsbruder Nikolas spielten die Camden-Zwillingen in "Eine himmlische Familie". Lorenzo kam nun bei einem Unfall mit nur 21 Jahren ums Leben. (Concorde Home Entertainment)

Acht Jahre lang war er einer der Camden-Zwillinge in der US-amerikanischen Fernsehserie „Eine himmlische Familie“. In der vergangenen Woche kam der erst 21-jährige Lorenzo Brino bei einem Autounfall ums Leben. Das Portal „TMZ“ berichtet, dass der Schauspieler die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen Mast gestoßen sei. Brino soll der einzige Insasse des Fahrzeugs gewesen sein.

Um den jungen Lorenzo trauert besonders sein Zwillingsbruder Nikolas Brino, der in der Serie mit Jessica Biel meistens den kleinen Samuel spielte, während Lorenzo in der Regel in die Rolle des David schlüpfte. Sie wechselten sich aber auch mal ab und übernahmen den Part des anderen.

Von 1999 bis 2007 lief "Eine himmlische Familie" bei VOX. Die Serienkollegen trauern um Lorenzo Brino (Mitte). (Concorde Home Entertainment)

Emotionaler Abschied der Zwillingsschwester

Er hinterlässt außerdem die Geschwister Myrinda und und Zachary Brino. Sie waren Vierlinge. Seine Schwester schrieb in einem emotionalen Instagram-Post an ihren „großartigen und verrückten Brüder“: „Du hast so viele Leben erhellt und so viel getan in deinem kurzen Leben. Ich bin dankbar, mit dir aufgewachsen zu sein.“

Die Serie „Eine himmlische Familie“ (im Original: „7th Heaven“) über die Familie des protestantischen Pastors Camden in einer kalifornischen Kleinstadt lief von 1999 bis 2007 und wurde hierzulande von VOX ausgestrahlt.