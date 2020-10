In einer aufwändigen Spielszene wird der Unfalltod eines 13-Jährigen auf einer deutschen Autobahn nachgestellt. (ZDF/Saskia Pavek)

Es wirkt wie eine Szene aus einem völlig überdrehten Kino-Actionfilm. Nur, dass sie niederschmetternd tragisch ausgeht. In der neuesten Folge des ZDF-Ermittlermagazins „Aktenzeichen XY... ungelöst“ werden diesmal Zeugen für ein Unfallgeschehen mit Todesfolge gesucht, das so gar nicht in den sonst eher üblichen Reigen an Gewalt-, Sexual- oder Betrugsverbrechen passt.

Auf einer deutschen Autobahn wird ein Motorradfahrer von einem Auto gerammt. Der gerade mal 13-jährige Beifahrer auf dem Motorradsitz stirbt. Doch anstatt anzuhalten, fährt der Unfallverursacher unerkannt weiter. Noch immer ist die Polizei auf Augenzeugenberichte angewiesen, der Fall ist äußerst komplex - und noch nicht aufgeklärt.

Rudi Cerne hofft, dass aufmerksame Zuschauer Hinweise zur Aufklärung von Verbrechen und tragischen Unfällen liefern können. (ZDF/Nadine Rupp)

Junge Mutter erstochen

Moderator Rudi Cerne präsentiert in nachgestellten Zuspielerfilmen gleich mehrere schwer beunruhigende Todesfälle. Unter anderem bittet die Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise, die auch nach einiger Zeit endlich dabei helfen könnten, den Mord an einer 32-jährigen Mutter von drei Kindern aufzuklären. Sie wurde in ihrer Wohnung mit einem Messer erstochen.

Ein Familienvater (rechts) war mit seinem 13-jährigen Sohn auf dem Motorrad zum Badesee unterwegs, als sie von einem Auto gerammt wurden. (ZDF/Saskia Pavek)

Unklarheit herrscht ebenfalls weiterhin, was tatsächlich hinter dem unerklärlichen Verschwinden eines 30-Jährigen steckt. Von ihm wurde bislang lediglich sein Rucksack gefunden. Mittlerweile gibt es Hinweise darauf, dass ein Mann Interesse am Tod des Verschwundenen gehabt haben könnte.