Die 21-Jährige sorgt durch ihre Teilnahme aber nicht nur in diesem Sendeformat für eine Premiere. Giuliana Farfalla ist auch die erste Transsexuelle, die auf dem Titel des Männermagazins "Playboy" zu sehen ist.

Vor dem Start des RTL-Dschungelcamps zog sich die im Breisgau als Pascal Radermacher geborene Giuliana Farfalla, die in der vergangenen Staffel der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" zu sehen war, für die Zeitschrift aus. Die neue Ausgabe des "Playboy" erscheint am 11. Januar.

Laut "Playboy"-Mitteilung würde sich Farfalla wünschen, als Frau erfolgreich zu sein, nicht als Transgender-Model. Bereits mit ihrer Teilnahme an Heidi Klums Casting-Format habe sie anderen Transgendern und Transsexuellen Mut machen wollen. Nachdem sie sich nach eigenen Worten schon als Kind "im falschen Körper" gefühlt habe, vollzog sie mit 16 auch den Schritt zur Frau mit einer Geschlechtsanpassung.

"Playboy"-Chefredakteur Florian Boitin sagte: "Giuliana Farfalla mag die erste Transsexuelle überhaupt auf dem Titel des deutschen 'Playboy' sein. In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau." Das Magazin sehe sich mit seinem neuen Titelmodel "ganz in der Tradition von Gründer Hugh Hefner, der sich zeitlebens für die Freiheit des Einzelnen stark gemacht hat und entschlossen gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Intoleranz eingetreten ist".

Zwölftes Camp

Das RTL-Dschungelcamp geht ab 19. Januar (21.15 Uhr, danach immer um 22.15 Uhr) in seine bereits zwölfte Runde. Moderiert wird die Show wieder von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Nach 15 Folgen wird dann im Finale am Sonnabend, 3. Februar, wird die neue "Dschungelkönigin" oder der neue "Dschungelkönig" als Nachfolger von Marc Terenzi gekrönt. Der Sänger überzeugte in der elften Staffel mit Teamgeist und seinem "Denglisch". Zweite wurde die TV-Maklerin Hanka Rackwitz, die sich trotz ihres von Zwängen und Ängsten geprägten Lebens in den australischen Urwald getraut hatte.

Zuvor gab es seit 2004 diese Dschungelmajestäten: Costa Cordalis (Staffel 1), Désirée Nick (2), Ross Antony (3), Ingrid van Bergen (4), Peer Kusmagk (5), Brigitte Nielsen (6), Joey Heindle (7), Melanie Müller (8), Maren Gilzer (9) und Menderes Bagci (10).

In diesem Jahr sind ziehen neben Giuliana Farfalla diese Kandidatinnen und Kandidaten ins Dschungelcamp ein: Tina York (63, Schlagersängerin), David Friedrich (28, Musiker und Gewinner der vierten Staffel von "Die Bachelorette"), Matthias Mangiapane (34, Reality-TV-Teilnehmer), Daniele Negroni (22, Sänger und Zweiter in der neuenten Deutschland-sucht-den-Superstar-Staffel 2012), Sandra Steffl (47, Schauspielerin), Sydney Youngblood (57, Soul-Sänger), Jenny Frankhauser (25, Schlagersängerin und Schwester von Daniela Katzenberger), Kattia Vides (29, Ex-"Bachelor"-Kandidatin), Tatjana Gsell (46, Fotomodell), Natascha Ochsenknecht (53, Designerin) und Ansgar Brinkmann (48, ehemaliger Fußballspieler). Diesmal wird es wieder nur ein Camp geben.