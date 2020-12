Das Trans-Siberian Orchestra spielt 2020 erstmals ein virtuelles Weihnachts-Konzert. Im Bild: Gitarrist Al Pitrelli. (TSO)

In diesem Jahr folgte eine Hiobsbotschaft auf die nächste, nur die wenigsten Kulturveranstaltungen konnten so stattfinden wie ursprünglich geplant. So war es keine große Überraschung, als die US-Band Trans-Siberian Orchestra im August schweren Herzens ihre diesjährige Weihnachts-Tournee absagte. Für die Fans war diese Nachricht mindestens genauso herzzerreißend, immerhin standen Trans-SIberian Orchestra über die Festtage seit mehr als 20 Jahren immer live auf der Bühne. Die Rockgruppe, deren Alben mehrfach mit Platin ausgezeichnet wurden, ließ sich von der anhaltenden Corona-Pandemie jedoch nicht entmutigen und hält an ihrer Tradition fest: Am 18. Dezember veranstaltet die Band zum ersten Mal ein Livestream-Event.

Die Show trägt den Titel „Christmas Eve And Other Stories Live In Concert“ und wird in der Nacht von Freitag (18. Dezember) auf Samstag ab 2.00 Uhr deutscher Zeit über die Homepage www.tsolivestream.com gestreamt, über die auch die Tickets für das virtuelle Konzert (30 US-Dollar) erworben werden können.

Inhaltlich erwartet die TSO-Anhänger eine neue Inszenierung des beliebten Albums „Christmas Eve And Other Stories“. Zusätzlich zum Konzert werden Zuschauer auch mit Backstage-Einblicken und klassischen Interview-Segmenten versorgt. Für alle Fans, die das Livestream-Debüt am 18. Dezember nicht miterleben können, wird das Konzert bis Mitternacht am 20. Dezember per Streaming-Link abrufbar sein.