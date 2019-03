Sogenannte Loverboys locken ihre jungen Geliebten ins Rotlichtmilieu. Und sie lassen ihre Partnerinnen gerne über Tätowierungen "markieren". (ZDF / Marcus von Kleist)

Es ist eine alte Gauner-Weisheit: Wer selbst ständig auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, kann besonders schnell zum Opfer von Verführern und dreisten Verbrechern werden. Tatsächlich sollte man mehr als stutzig werden, wenn ein Reiseanbieter einen Traumtrip nach Zypern „zum Nulltarif“ anpreist. Vor Ort zeigt sich in der Sonderausgabe der ZDF-Aufklärungs- und Aufdeckungsreihe „Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug!“, wie leichtgläubig mancher einem skrupellosen Abzocker auf den Leim gegangen ist.

Ähnlich schockierend ein Beitrag übers vermeintlich sichere Gold: Mit dem begehrten Edel-Metall machen viele Anlagebetrüger krumme Geschäft. Ähnliches gilt erst recht für die digitalen Krypto-Währungen, vor denen der „Aktenzeichen“-Moderator diesmal auch warnen muss. Last but not least dürfte vor allem Eltern von Mädchen im Teenager-Alter der Film-Bericht über zynische „Loverboys“ betroffen machen: Diese locken junge Frauen, mithin auch Kinder, unter Vorspiegelung falscher Gefühle in die Prostitution.