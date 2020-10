Vermitteln Partner, die im besten Fall ein Leben lang zusammenbleiben sollten (von links): Markus Ernst, Sandra Köhldorfer umf Beate Quinn. (SAT.1 / Benedikt Müller)

Wer an Märchenhochzeiten, Prinzen und glückliche Prinzessinnen glaubt, sollte sich fern halten von dieser Sendereihe, die SAT.1 recht unromantisch trocken ein „Sozialexperiment“ nennt. In der neuen Staffel der Dokusoap-Reihe „Hochzeit auf den ersten Blick“ wollen wieder zwölf heiratswillige Singles herausfinden, ob sich der Lebenspartner nicht auch im Schnellverfahren vor laufenden Kameras finden lässt - im Idealfall inklusive Jawort. Die Ehen, so sie denn zustande kommen, werden rechtsgültig geschlossen. Scheiden kann man sich, so die Produzenten der zynischen, aber natürlich auch ziemlich spannenden Versuchsanordnung, später ja immer noch. Wenn das nur immer so einfach wäre ...

Herzflattern vor laufender Kamera

Schnell entschlossen: Die Singles, die sich nicht richtig kennenlernen konnten, schließen trotzdem einen Bund fürs Leben. (SAT.1 / Christoph Assmann)

Die Fragwürdigkeit des Experiments, über das mit Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst bei SAT.1 wieder ein Experten-Trio wachen soll, wird sich diesmal verschärfen: Erstmalig soll es auch zu einer Live-Hochzeit im Fernsehen kommen, bei der sich zwei Partner, die sich vorher noch nie gesehen haben, vor den Augen des Publikums ihr Jawort geben. Auch für sie greift dann er gewohnte Spiel-Ablauf: Die Sendereihe begleitet die Paare in den ersten gemeinsam verbrachten Wochen, auch auf Hochzeitsreisen und Flitterwochen, um danach Bilanz zu ziehen: Hält das Band der Liebe wirklich ewig?

Die bisherige Erfahrung zeigt: Wer sich viele Tränen und Streit ersparen möchte, sollte niemals Kandidat bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ werden. Schon in der ersten Staffel nach einem dänischen TV-Vorbild, die SAT.1 2014 startete, trennten sich drei der vier Paare. Die Paare der zweiten Staffel gingen dann alle wieder auseinander, und auch in der dritten Staffel ließen sich drei der vier Paare scheiden. Zuletzt sah's allerdings etwas besser aus: Staffel sechs startete 2019 mit sechs Paaren, von denen bislang immerhin vier verheiratet blieben - bis auf Weiteres ein erstaunlich positives Ergebnis.