Der Musikpionier Glenn Branca beeinflusste auch Musiker wie David Bowie oder die Band Sonic Youth. (2011 Kristy Sparow / Getty Images)

Der Musikpionier Glenn Branca verstarb am Sonntag in New York City. Der 69-Jährige erlag einem Kehlkopfkrebsleiden, wie seine Frau, die Musikerin Reg Bloor, via Social Media mitteilte. Branca war einer der ungewöhnlichsten und zugleich einflussreichsten Avantgarde-Musiker der Welt. Die Arbeit des Gitarristen und Komponisten wird dem Post-Minimalismus zugerechnet, mit seinen dröhnenden Symphonien für E-Gitarren und Perkussion-Orchester erlangte er internationale Bekanntheit. Sein 1981-er Album „The Ascension“ verschaffte ihm musikalischen Ruhm auf Lebenszeit - und darüber hinaus.

Zu seinen großen Verdiensten gehört auch die Zusammenführung der Sonic-Youth-Bandmitglieder Thurston Moore und Lee Ranaldo, die sich über ein gemeinsames Engagement in Brancas E-Gitarren-Orchester überhaupt erst kennenlernten. Die beiden Musiker und die gesamte Post-Punk-Szene wurden von Brancas Schaffen maßgeblich beeinflusst, auch David Bowie sah in ihm eine große Quelle der Inspiration. „The Ascension“ nannte er als eines seiner 25 Lieblingsalben.

Lee Ranaldo von Sonic Youth hat Glenn Branca musikalisch einiges zu verdanken. Nicht nur, dass der Komponist die Post-Punk-Szene nachhaltig beeinflusste. Durch Branca lernte Ranaldo seinen Bandkollegen Thurston Moore überhaupt erst kennen. (Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

Ende der 1970er-Jahre gründete Branca die Band Theoretical Girls. Eigentlich hegte er andere Pläne: „Ich kam nach New York, um Theater zu spielen und um alle meine Punkhelden zu sehen.“ Weil Künstler wie Patti Smith, Television oder The Ramones aber auf Tour waren, musste er sich den Punk-Traum selbst erfüllen: „Ich wollte experimentellen Rock kreieren.“ Sein musikalisches Vermächtnis ist enorm, auch wenn seine Kunst sicherlich nicht jedem zugänglich war. Seine Ehefrau zeigte sich in ihrem Facebook-Post dankbar für die gemeinsame Zeit und betonte noch einmal sein künstlerisches Erbe: „Sein Einfluss auf die musikalische Welt ist unermesslich.“