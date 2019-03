Trauer um Keith Flint: Der Musiker starb im Alter von 49 Jahren. (Jo Hale/Getty Images)

Große Trauer um einen Kult-Musiker: Keith Flint, Sänger der britischen Band The Prodigy, ist im Alter von 49 Jahren überraschend verstorben. Medienberichten zufolge wurde der Musiker tot in seinem Haus in Dunmow in der Grafschaft Essex gefunden. „Wir wurden am Montag gegen 8.10 Uhr zum Haus gerufen, weil Sorge um das Wohl eines Mannes bestand“, ließ sich ein Polizeisprecher zitieren. „Leider haben wir den 49-Jährigen tot aufgefunden. Seine Angehörigen wurden informiert.“ Die Todesumstände sollen nun durch einen Gerichtsmediziner geklärt werden. Fremdeinwirkung wurde zunächst ausgeschlossen.

Keith Flint wurde in den 90er-Jahren weltbekannt für sein extravagantes Äußeres und seine wilden Auftritte als Frontmann von The Prodigy. Flint war ursprünglich als Tänzer in der Band aktiv, trat aber mit Erscheinen der Hitsingle „Firestarter“ (1996) erstmals als Sänger in Erscheinung. The Prodigy gelten als stilprägend bei der Vermischung von elektronischer Tanzmusik mit Elementen des Hardcore und Alternative Rock. Im November 2018 erschien mit „No Tourists“ das letzte Album der Gruppe, die sich zuletzt auf Europa-Tournee befand und auch in Deutschland gastierte.