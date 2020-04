Bei der RTL-Serie "Hinter Gittern" kreuzten sich die Wege von Leon Boden und Katy Karrenbauer. Nun ist der Schauspieler und Synchronsprecher mit 61 Jahren gestorben. (Getty Images / Franziska Krug)

Trauer in der deutschen Filmbranche: Leon Boden, der sich als Synchronsprecher und Schauspieler einen Namen machte, ist völlig überraschend verstorben. Er wurde 61 Jahre alt. Das berichtet „T-Online“ mit Verweis auf ein Statement von Bodens Agentur. Vor allem die Stimme des gebürtigen Kielers wird vielen Filmenthusiasten in Erinnerung bleiben. In zahlreichen Hollywood-Blockbustern synchronisierte er unter anderem Hollywoodstars wie Samuel L. Jackson und Will Smith. Auch als Schauspieler hinterließ Boden mit Rollen in der RTL-Krimiserie „Die Wache“ oder als Schließer Edgar Brock in „Hinter Gittern“ seine Spuren.

Seine Ex-Kollegin Katy Karrenbauer nahm die tragische Nachricht mit Wehmut auf und meldete sich in einem Facebook-Statement zu Wort. Darin heißt es unter anderem: „Wir mochten und respektierten uns und hatten eine großartige Zeit zusammen.“ Auch wenn sich die Wege der beiden nach drei gemeinsamen Jahren bei „Hinter Gittern“ trennten, habe Karrenbauer stets gewusst, dass Boden der Synchronwelt mit seiner „wundervolle Stimme“ erhalten geblieben sei.

Katy Karrenbauer wünschte ihrem verstorbenen Ex-Kollegen Leon Boden eine "gute Reise". (2020 Getty Images/Matthias Nareyek)

Mit den Worten „Gute Reise und schlafe sanft“ verabschiedete sich die 57-Jährige von ihrem Weggefährten.