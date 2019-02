Schlägersänger Gus Backus ist tot. Wie seine Kinder mitteilten, verstarb er im Alter von 81 Jahren an den Folgen eine schweren Krankheit. Auch seine Frau Heidelore trauert. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Mit Hits wie „Brauner Bär und weiße Taube“, „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“ und „Der Mann im Mond“ machte Schlagersänger Gus Backus in den 1960er- und 1970er-Jahren Karriere. Am Donnerstag verstarb der Sänger im Alter von 81 Jahren in seiner Heimat in Germering bei München. Todesursache sei eine lange, schwere Krankheit gewesen, teilten seine Kinder am Freitag mit.

Einer seiner Söhne, Jeffrey, fand in einem Statement gegenüber „Bild“ bewegende Worte: „Mein Vater war für mich ein Superheld. Er war immer für mich da. Nicht nur wegen der Musik war er für mich ein ganz Großer, er war auch mein bester Freund.“ Seine Beerdigung werde im Kreis seiner Familie stattfinden, teilte Backus' Tochter mit. Damit werde dem Wunsch des in New York als Donald Edgar Backus geborenen Sängers entsprochen.

Auch als Schauspieler machte sich Backus einen Namen. Er wirkte in mehr als 30 Produktionen mit. Besonders mit seiner „Sauerkrautpolka“ in der österreichischen Komödie „Unsere tollen Tanten“ von 1961 wird er in Erinnerung bleiben. Backus hinterlässt mehrere Kinder aus verschiedenen Ehen.