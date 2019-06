Der ehemalige "tagesschau"-Sprecher Wilhelm Wieben (im Bild mit Dagmar Berghoff) ist mit 84 Jahren verstorben. (Ralph Orlowski / Getty Images)

Trauer um ein prägendes Gesicht der „Tagesschau“: Wie der NDR mitteilte, verstarb der langjährige Moderator Wilhelm Wieben im Alter von 84 Jahren in Hamburg. Von 1973 bis 1998 präsentierte er die „Tagesschau“ und wurde so in ganz Deutschland bekannt. Am 2. Juni hatte der auch als Autor und Schauspieler aktive Schleswig-Holsteiner das 84. Lebensjahr vollendet. Zuletzt arbeitete er an Büchern in Plattdeutsch, sprach Hörbücher ein und synchronisierte.

„Wilhelm Wieben hat über Jahrzehnte die Tagesschau geprägt“, würdigte NDR-Intendant Lutz Marmor die Verdienste des Nachrichtenmannes. „Stets seriös, kompetent und hoch professionell. Als Sprecher hat er Generationen begleitet.“ Wieben habe „zu den prägenden deutschen Fernsehpersönlichkeiten“ gehört, „immer freundlich, zugewandt und nah bei den Zuschauerinnen und Zuschauern“. Marmor hob auch Wiebens „persönlichen Einsatz für hilfsbedürftige Menschen“ hervor: „Wir werden ihn vermissen.“

32 Jahre lang war Wilhelm Wieben Sprecher der "Tagesschau". 1998 verließ er das Nachrichtenflaggschiff der ARD auf eigenen Wunsch. (Ralph Orlowski/Getty Images)

Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Wilhelm Wieben nach seiner Schauspielausbildung beim Radio und spielte Theater. 1966 begann er dann als sogenannter „Off-Sprecher“ in der „Tagesschau“-Redaktion. Am 5. Mai 1974 sprach er zum ersten Mal die 20-Uhr-Ausgabe im „On“. Am 24. Juni 1998 präsentierte er seine letzte Sendung. Er verließ die „Tagesschau“ auf eigenen Wunsch. In den folgenden Jahren war er wieder vermehrt auf der Bühne zu sehen, hielt Lesungen und moderierte im NDR Fernsehen. Und auch diese kuriose Ehre wurde ihm zuteil: 1983 wurde Wieben mit dem Titel „Krawattenmann des Jahres“ ausgezeichnet.

Eine besondere Anekdote seines Lebens trug sich 1995 zu. Die Schauspielerin Inge Meysel outete ihn in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „stern“ als homosexuell. „Eigentlich habe ich nur schwule Freunde. Ich verreise zum Beispiel gerne mit Wilhelm Wieben“, gab sie im Gespräch zu Protokoll. Wieben, der seine sexuelle Orientierung zuvor diskret behandelt hatte, stimmte der Veröffentlichung der Aussage jedoch ausdrücklich zu.